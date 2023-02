Bruselj odobril 100 milijonov evrov vredno shemo pomoči za podporo podjetjem.

Komisija je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji, določenimi v začasnem okviru za ukrepe državne pomoči, in ukrep odobrila v skladu s pravili EU o državni pomoči, so danes sporočili iz Bruslja in dodali, da je namen sheme ohraniti stopnjo zaposlenosti in preprečiti odpuščanja.

Sredstva bodo namenjena vsem podjetjem iz vseh panog z izjemo finančne in zavarovalniške, prav tako ne bodo na voljo za promocijo kmetijskih proizvodov. Za koriščenje sredstev bodo morala podjetja dokazati, da so se njihovi stroški za energijo povečali vsaj za 1,5-krat v primerjavi z referenčno ceno v letu 2021.