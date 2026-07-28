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Slovenija

Bruselj: pri izbiri Fajonove za odposlanko EU za Sahel ni bilo kršitev

Bruselj, 28. 07. 2026 19.10 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
L.M. STA
Tanja Fajon in Kaja Kallas

Evropska komisija zavrača očitke o nepravilnostih pri postopku izbire posebnega predstavnika EU za Sahel, potem ko je bila Tanja Fajon zaradi nasprotovanja Janševe vlade umaknjena. Komisija poudarja, da je bil postopek izveden v skladu s pravili.

Evropska komisija je zagotovila, da je bil postopek izbire posebnega predstavnika EU za Sahel izveden skladno z veljavnimi pravili. 

"Izbor je potekal v skladu s postopkom," je na novinarsko vprašanje portala Politico odgovoril tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar el Anouni. Dodal je, da so vsi posebni predstavniki EU imenovani po ustreznih postopkih, kar po njegovih besedah velja tudi za novoizbrano predstavnico za Sahel, dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen.

Fajonova je bila prva izbira visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaje Kallas za položaj posebne predstavnice EU za Sahel. Predlagala jo je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS), zunanjepolitično krilo EU. Kallasova je nato predlog umaknila, potem ko je Slovenija izrazila nasprotovanje njenemu imenovanju.

Tanja Fajon
Tanja Fajon
FOTO: Bobo

Nekdanja slovenska ministrica je prejšnji teden zagotovila, da je bila njena prijava izvedena na enak način kot prejšnje prijave za primerljiva evropska delovna mesta. Po njenih besedah je bil postopek pregleden in pravilen.

Zaplet se je pojavil potem, ko je nova vlada izrazila pomisleke glede postopka njenega imenovanja. Državni sekretar na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Boštjan Kajzer je prejšnji teden dejal, da ostaja sum, da je v postopku njenega imenovanja za kandidatko prišlo do hudih kršitev, zaradi česar so sprožili ustrezne postopke. Spomnil je, da je ministrstvo ugotovilo, da pobuda za imenovanje njegove predhodnice ni bila podana s strani vlade Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak s strani generalne sekretarke MZEZ, ki je bila neposredno podrejena Fajonovi.

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Ministrstvo je, kot smo poročali, 24. julija po notranji preveritvi postopka, pravni analizi in pregledu uradne dokumentacije na Specializirano državno tožilstvo vložilo naznanilo suma kaznivega dejanja v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice.

Bruselj Tanja Fajon Predstavnik EU za Sahel postopek imenovanje

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KOMENTARJI30

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Zoky Spooky
28. 07. 2026 20.23
V času Golobove vlade je Slovenija za prehransko varnost v državah osrednjega Sahela med letoma 2022 in 2026 namenila skupno 1,05 milijona evrov. Prispevki so se postopoma povečevali: leta 2022 je Slovenija namenila 50.000 evrov, leta 2023 100.000 evrov, v letih 2024, 2025 in 2026 pa po 300.000 evrov letno.
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0 0
Insta Btc
28. 07. 2026 20.20
Že mogoče, da so bili postopki pravilni v EU, pri nas pa gre zopet za politični kuple.raj, in več kot očitno korupcijo.
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+1
1 0
Minifa
28. 07. 2026 20.19
Je na prednostni listi za čistilko WC jev na PETROLU, tam jo pričakujejo..
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-1
1 2
zmerni pesimist
28. 07. 2026 20.17
Ali lahko podrejena predlaga šefico za to službo mimo vlade
Odgovori
-1
0 1
Odisej25
28. 07. 2026 20.19
Ne vem, če razumeš slovensko, ker zgoraj jasno piše, da je bilo vse legalno in v skladu s pravili.
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+1
1 0
Andrej Križman
28. 07. 2026 20.20
A ti kar neki pises al preberes
Odgovori
+1
1 0
BBcc
28. 07. 2026 20.11
Mene res zanima zakaj bi volil SDS? Kaj je storila za navadnega državljana?
Odgovori
+1
3 2
vlahov
28. 07. 2026 20.09
Imamo sodišče , ki bo ugotovilo kar že vsi vemo .... Služba , ki je primerna je na 3. programu rtv.
Odgovori
-1
2 3
Odisej25
28. 07. 2026 20.09
Ne se čudit. Kaj lahko človek pričakuje od podlega revanšista kot je Ivan zvani Janez Janša. Na celi njegovi fizični pojavi se vidi, da je ''podmukel'' osebek, poln hinavščine, egoizma, hrepenenja po oblasti in moči. In tako kot je pred davnimi leti jasno povedal Dimitrij Rupel, ko je rekel: "Janša je demagog. V politiki je nesramen in rad podtika. Ne izbira sredstev, je hudoben in brezobziren. Ne išče svetovalcev, ampak vernike. Ne išče sodelavcev, ampak služabnike. Janšev načrt je spraviti slovenske oblasti v težave, pa naj stane, kar hoče. Njegov bistveni cilj je v Sloveniji povzročiti čim več zmešnjav in sporov." In zdaj povzroča zmešnjave tudi v mednarodnem prostoru. Uboga Slovenija.
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+4
7 3
M_teoretik
28. 07. 2026 20.05
Raj bi se za sramoto Grimsa brigal!?
Odgovori
+2
5 3
BBcc
28. 07. 2026 20.01
Janša je zaznal kršitev. Bruselj pa ne. Sigurno verjamem Bruslju kot pa temu lažnjivcu.
Odgovori
+5
11 6
lakala28
28. 07. 2026 20.01
Torej vlada prevarantov dela škodo lastnim državljanom in sramoto lastni državi. Že od samoizvolitve naprej nas vsak dan razveselijo s kakšnim dogodkom, ki mi vzbuja bruhanje. Pa je šele začetek, ko se šele ogrevajo za še hujše rabote.
Odgovori
+6
10 4
M_teoretik
28. 07. 2026 20.00
Velik črn madež te vlade. Skor kot Črna Kocka!?
Odgovori
+8
10 2
proofreader
28. 07. 2026 20.03
Golobove vlade. Kot Črna kocka in sestanek s Sorošem.
Odgovori
-5
3 8
proofreader
28. 07. 2026 19.59
Tretji program čaka.
Odgovori
-1
2 3
proofreader
28. 07. 2026 19.58
Golob je tudi za šefa policije nelegalno postavil pomočnika komandirja.
Odgovori
-4
4 8
Teleport
28. 07. 2026 19.57
Naj gre na Kosovo, tam je rada hodila
Odgovori
-7
2 9
Teleport
28. 07. 2026 19.56
A levičarji ne bodo sedaj bruhali čez EU, kot ponavadi
Odgovori
-5
2 7
lakala28
28. 07. 2026 20.02
Saj levičarji ne bruhajo čez EU, to je področje kletnih trolov. Glede na to da so grimsiča brcnili iz EPP so mi tam vedno bolj všeč.
Odgovori
+6
8 2
Teleport
28. 07. 2026 20.04
Levičarji vedno. Vaša je jugoslavija
Odgovori
-4
1 5
natas999
28. 07. 2026 19.54
😂😂😆😭👎
Odgovori
+0
1 1
BBcc
28. 07. 2026 19.48
Faušija SDS. Sedaj ne bo nobenega Slovenca za to funkcijo. Je že drugi. Jao faušija SDS.
Odgovori
+7
12 5
lakala28
28. 07. 2026 20.03
Pokvarjenost do fundamenta, ne le fovšija. Nimajo svojega kandidata, torej je gola zloba v ozadju.
Odgovori
+7
8 1
grumf
28. 07. 2026 19.44
Joj nehte že s tem.. zamudil smo priložnost, da imamo Slovenca na visokem položaju. Sedaj tega ni in ne bo, pa še nadomestila bo potrebno plačevati, na koncu še nepomembna služba v javnem sektorju. Za Slovenjjo slabo. Kokrkol obrneš. Za futr je pa super... beeeeee
Odgovori
+4
8 4
scipio
28. 07. 2026 19.37
Se navajajo tile v Bruslju delat z novim orbanom, le da je ta novi orbanćek bolj palček in manj viktor.
Odgovori
+0
3 3
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