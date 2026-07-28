Bruselj: pri izbiri Fajonove za odposlanko EU za Sahel ni bilo kršitev

Evropska komisija je zagotovila, da je bil postopek izbire posebnega predstavnika EU za Sahel izveden skladno z veljavnimi pravili.
"Izbor je potekal v skladu s postopkom," je na novinarsko vprašanje portala Politico odgovoril tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar el Anouni. Dodal je, da so vsi posebni predstavniki EU imenovani po ustreznih postopkih, kar po njegovih besedah velja tudi za novoizbrano predstavnico za Sahel, dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen.
Fajonova je bila prva izbira visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaje Kallas za položaj posebne predstavnice EU za Sahel. Predlagala jo je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS), zunanjepolitično krilo EU. Kallasova je nato predlog umaknila, potem ko je Slovenija izrazila nasprotovanje njenemu imenovanju.
Nekdanja slovenska ministrica je prejšnji teden zagotovila, da je bila njena prijava izvedena na enak način kot prejšnje prijave za primerljiva evropska delovna mesta. Po njenih besedah je bil postopek pregleden in pravilen.
Zaplet se je pojavil potem, ko je nova vlada izrazila pomisleke glede postopka njenega imenovanja. Državni sekretar na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Boštjan Kajzer je prejšnji teden dejal, da ostaja sum, da je v postopku njenega imenovanja za kandidatko prišlo do hudih kršitev, zaradi česar so sprožili ustrezne postopke. Spomnil je, da je ministrstvo ugotovilo, da pobuda za imenovanje njegove predhodnice ni bila podana s strani vlade Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak s strani generalne sekretarke MZEZ, ki je bila neposredno podrejena Fajonovi.
Ministrstvo je, kot smo poročali, 24. julija po notranji preveritvi postopka, pravni analizi in pregledu uradne dokumentacije na Specializirano državno tožilstvo vložilo naznanilo suma kaznivega dejanja v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice.
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