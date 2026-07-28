Bruselj: pri izbiri Fajonove za odposlanko EU za Sahel ni bilo kršitev

Evropska komisija je zagotovila, da je bil postopek izbire posebnega predstavnika EU za Sahel izveden skladno z veljavnimi pravili.

"Izbor je potekal v skladu s postopkom," je na novinarsko vprašanje portala Politico odgovoril tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar el Anouni. Dodal je, da so vsi posebni predstavniki EU imenovani po ustreznih postopkih, kar po njegovih besedah velja tudi za novoizbrano predstavnico za Sahel, dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen.

Fajonova je bila prva izbira visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaje Kallas za položaj posebne predstavnice EU za Sahel. Predlagala jo je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS), zunanjepolitično krilo EU. Kallasova je nato predlog umaknila, potem ko je Slovenija izrazila nasprotovanje njenemu imenovanju.