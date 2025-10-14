Svetli način
Slovenija

Bruselj Sloveniji odobril izplačilo dodatnih 440 milijonov evrov

Bruselj , 14. 10. 2025 13.04 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
24

Evropska komisija je odobrila četrti zahtevek Slovenije za izplačilo sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi, vredno nekaj manj kot 440 milijonov evrov. Slovenija bo tako po izplačilu skupaj prejela 69 odstotkov vseh sredstev, ki so ji na voljo v okviru mehanizma, oziroma 1,54 milijarde evrov, so navedli v Bruslju.

Zahtevek, ki vključuje peti in šesti obrok nepovratnih sredstev v skupni vrednosti nekaj nad 400 milijonov evrov ter tretji obrok posojil v višini skoraj 40 milijonov evrov, se nanaša predvsem na izpeljane reforme in naložbe na področjih dolgotrajne oskrbe, zdravstva, javnega potniškega prometa, železniške infrastrukture in energetske učinkovitosti.

Železniški tir
Železniški tir FOTO: Shutterstock

Na komisiji so med ukrepi, ki jih je morala Slovenija izvesti za izplačilo teh sredstev, izpostavili celovito reformo dolgotrajne oskrbe in shemo o skrajšanem delovnem času, ki je podjetjem na razpolago v primeru naravnih nesreč ali nenadnega poslabšanja gospodarskih razmer.

Na slovenskem uradu za okrevanje in odpornost, ki koordinira porabo sredstev za okrevanje, so medtem v sporočilu za javnost ob pozitivni predhodni oceni Evropske komisije omenili tudi predložitev zakonodajnega predloga za celovito spremembo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v državni zbor. Ta je sredi septembra reformo že potrdil, a ji grozi referendum. Pobudniki referenduma so 40.000 podpisov začeli zbirati pretekli teden.

Obenem so na uradu med izvedenimi ukrepi našteli še uveljavitev zakona, ki prinaša reformo plač v javnem sektorju, na naložbenem delu pa oddajo javnega naročila za gradnjo nove infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter izvedbo nadgradnje železniških postaj v Grosupljem in Domžalah.

Komisija je sklenila, da je Slovenija izpolnila vseh 21 mejnikov in šest ciljev, vključenih v zahtevek. Po odobritvi na Svetu EU, za kar ima ta štiri tedne časa, ji bo tako izplačala 439,7 milijona evrov. Bruto znesek četrtega zahtevka je sicer znašal 502,4 milijona evrov, a bo neto izplačilo zaradi sorazmernega upoštevanja predplačila nepovratnih sredstev, ki jih je Slovenija prejela na začetku izvajanja mehanizma leta 2021, sorazmerno prilagojen.

Skupaj bo tako Slovenija po izplačilu, ki ga pričakuje še letos, prejela 1,54 milijarde oziroma 69 odstotkov od 2,23 milijarde evrov, kolikor ji je na voljo v okviru evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi. Ob tem je izpolnjenih 91 mejnikov in ciljev, kar predstavlja 45,5 odstotka od skupne številke 200. Rok za izpolnitev ciljev in mejnikov, na podlagi česar članice prejemajo izplačila, se bo sicer iztekel 31. avgusta prihodnje leto.

Minister za finance Klemen Boštjančič je poudaril, da današnja predhodna pozitivna ocena zahtevka ni le potrditev uspešnega izpolnjevanja mejnikov in ciljev, ampak tudi priznanje vsem, ki na kakršen koli način prispevajo k uresničevanju naložb in reform.

"Za vsakim uspešno izpolnjenim mejnikom in ciljem stojijo vztrajni in prizadevni posamezniki tako v državnih ustanovah, gospodarstvu, interesnih združenjih, poslanskih klopeh in še bi lahko našteval. Ključna je njihova pripravljenost na dialog. Ta je izredno pomemben in v večini večjih strukturnih reform izredno zahteven, a le na ta način zadeve premikamo naprej, kar je prepoznala tudi Evropska komisija," so Boštjančiča citirali na uradu za okrevanje in odpornost.

Država je sicer končnim prejemnikom za izvedene projektne aktivnosti na podlagi izvajanja načrta za okrevanje do zdaj izplačala nekaj več kot 1,08 milijarde evrov. Za izvedbo naložb je bilo zagnanih več kot 1360 projektov po vsej Sloveniji.

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Yoda
14. 10. 2025 13.38
Božičnica bo... za javni sektor!
ODGOVORI
0 0
patria
14. 10. 2025 13.37
+1
Nagrada za dosledno izvrševanje ukazov. Zapiranje, omejevanje stikov, nošenje nagobčnikov, cepljenje itd..itd... Uspešno izvršili vse ukaze.
ODGOVORI
1 0
nepridiprav
14. 10. 2025 13.34
+0
Nagrada za to, da bomo Ukrajincem kupili rakete?
ODGOVORI
3 3
3320.
14. 10. 2025 13.31
+1
Hvala za naš denar.
ODGOVORI
2 1
Rudar
14. 10. 2025 13.38
Matematika ti lih ne leži.
ODGOVORI
0 0
Castrum
14. 10. 2025 13.30
+3
Nenamkakat!....Prejšnja vlada je dala zahtevek. Če ga ne bi dala, ne bi nič dobili. Golobovanje se SPET kiti s tujim perjem
ODGOVORI
6 3
OrodniK
14. 10. 2025 13.36
+2
Pa še to kar je prejšnja vlada zagotovila v Bruslju, so uspel počrpat samo malo več kot polovico!
ODGOVORI
2 0
bbb27
14. 10. 2025 13.29
+0
smo več mio zmetali za ukraino in orožje ter posodbe bedarije kot je tole vse skupaj kar dobimo iz bruslja nazaj...
ODGOVORI
3 3
CRF4
14. 10. 2025 13.37
Pritoži se Putinu...zaradi njega plačujemo
ODGOVORI
0 0
zajfa
14. 10. 2025 13.29
-2
Odlično, zdaj pa zgradit čim več stanovanj, da tem voluharjem na vrhu, ki samo oddajajo za mastne pare podrtije običajnim delavcem pade cena na trgu in to hitro. Da se te polne riti vsega tudi malo zmigajo, pa ne samo na tajnici, v hotelu ali na smučanju, ampak tudi na kakem delovnem mestu, ki zahteva dejansko delo.
ODGOVORI
0 2
OrodniK
14. 10. 2025 13.37
Ja, 200 hiš na mesec bo! Do decembra najmanj 500! LOL
ODGOVORI
0 0
Sionist
14. 10. 2025 13.29
+3
Brez EU denarja, slovenija crkne v 1 tednu!
ODGOVORI
4 1
Watcherman
14. 10. 2025 13.27
+3
Naj še kateri izjavi neumnost,da bo morala Slovenija vse to vrniti phahaha.Lp
ODGOVORI
4 1
Tadi 1973
14. 10. 2025 13.24
+6
Saj zato pa lahko ta banda razmetuje z denarjem, ki ga sami itak niso sposobni zaslužit!!!
ODGOVORI
6 0
Rookoko
14. 10. 2025 13.23
+0
Ko plačujemo za razne Ukrajine je govora v miljardah... tukaj pa v miljonih... pfff
ODGOVORI
4 4
Polkavalčekrokenrol
14. 10. 2025 13.22
+2
Kar je dobro ni slabo
ODGOVORI
3 1
JApajaDAja
14. 10. 2025 13.21
+0
alenka , njen torbonosec in gradbinci v r slo so navdušeni.....
ODGOVORI
1 1
Rookoko
14. 10. 2025 13.21
-3
Sloexit
ODGOVORI
1 4
wsharky
14. 10. 2025 13.21
+1
evo je Robi to vedel že včeraj, ko je obljubil, da bo Slovenija kupovala rakete za Ukrajino
ODGOVORI
4 3
zibertmi
14. 10. 2025 13.20
+1
se pravi ta vlada ima zaupanje v bruslju in dela dobro
ODGOVORI
3 2
jedupančpil
14. 10. 2025 13.25
+1
oboji isto slabo delajo zato je tako
ODGOVORI
1 0
Rudar
14. 10. 2025 13.17
+5
Super. Hvala bogu, da smo v EU in NATU.
ODGOVORI
8 3
Blue Dream
14. 10. 2025 13.20
-1
😄🙃
ODGOVORI
1 2
TamauPaTapriden
14. 10. 2025 13.26
-2
Nato je samo strošek. Denar iz EU je pa itak v večini naš denar.
ODGOVORI
1 3
Sionist
14. 10. 2025 13.30
+4
Ne. slovenija je se vedno neto PREJEMNICA in spada v tako imenovano parazitsko skupino vzhodne Evrope!
ODGOVORI
4 0
