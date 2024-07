Bruselj Slovenijo pozval k ureditvi financiranja RTVS

Komisija na podlagi pogovorov z različnimi deležniki v Sloveniji ugotavlja, da je nov model upravljanja RTVS prispeval k njegovi neodvisnosti, vendar pa se sooča s finančno krizo. "Potrebne so spremembe v financiranju, da bi zagotovili ustrezna sredstva," piše v poročilu.

Bruselj tako Sloveniji priporoča, naj sprejme pravila oziroma vzpostavi mehanizme, ki bodo javnemu mediju omogočili zadostna sredstva za izvajanje javne službe in obenem zagotovili njegovo neodvisnost.

Drugo priporočilo na področju svobode medijev se medtem nanaša na sprejetje dodatnih zakonodajnih in nezakonodajnih varovalk za zaščito novinarjev, predvsem na spletu.

Na Evropski komisiji sicer ocenjujejo, da je od zadnjega poročila, objavljenega v začetku julija lani, pri zaščiti novinarjev v Sloveniji prišlo do določenega napredka. Med drugim pričakujejo, da bo določene varovalke prinesla nova medijska zakonodaja, ki je še v pripravi.

Izboljšanje pričakujejo tudi na področju državnega oglaševanja v medijih, pri čemer so izpostavili pripravo novih zakonodajnih ukrepov ter decembra lani sprejete smernice, ki jih je pripravil vladni urad za komuniciranje.

Učinkovitost sodstva se je nekoliko poslabšala

Na področju neodvisnosti sodstva pa medtem Evropska komisija Sloveniji priporoča, naj "dokonča ukrepe za zvišanje plač sodnikov in državnih tožilcev, pri čemer naj upošteva evropske standarde".

Ob tem so zapisali, da je sicer država od lanskega poročila na tem področju naredila določen napredek. Po lanskem priporočilu, naj sprejme ukrepe za zvišanje plač sodnikov in državnih tožilcev, je namreč slovenska vlada predlagala delno zvišanje plač, ustavno sodišče pa je določilo, kako uresničiti odločbo o neustavnosti sodniških plač iz junija 2023.

Rok za njeno uresničitev se je iztekel v začetku januarja letos, kar je sprožilo tudi stavko sodnikov in državnih tožilcev, so spomnili v Bruslju.

Vlada je sicer pretekli četrtek predlog zakona o sodniških in tožilskih plačah umaknila iz zakonodajnega postopka, saj da ta zaradi dopolnilne odločbe ustavnega sodišča iz junija letos ni več potreben. Avgustovske plače sodnikov rednih sodišč, državnih tožilcev in državnoodvetniških funkcionarjev bodo izračunali po novi plačni lestvici, določeni v dopolnilni odločbi.

Bruselj v danes objavljenem poročilu o vladavini prava Sloveniji priporoča še, naj dokonča dopolnjevanje pravil o parlamentarnih preiskavah, s katerimi bi zagotovila neodvisnost sodnikov in državnih tožilcev. Neodvisnost sodstva pa naj se zagotovi tudi pri sprejemanju sprememb zakonodaje o imenovanju sodnikov.

Glede učinkovitosti sodstva medtem na komisiji ugotavljajo, da se je ta v zadnjih letih nekoliko poslabšala. Dolžina sodnih postopkov ostaja izziv predvsem v primerih pranja denarja in korupcije.

Boj proti korupciji je sicer tudi eno od štirih področij, ki jih v poročilu o vladavini prava vsako leto obravnava komisija. Od zadnjega poročila je Slovenija naredila nadaljnji napredek pri sprejemanju nove protikorupcijske strategije in akcijskega načrta s konkretnimi ukrepi in časovnim okvirjem za njihovo izvajanje. Zdaj jo Bruselj poziva, naj to dokonča.

Četrto področje je sistem zavor in ravnovesij, pri čemer že lani Slovenija od Evropske komisije ni prejela nobenega priporočila. Enako velja tudi letos.