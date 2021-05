Bruselj slovensko vlado znova pozval, naj zagotovi ustrezno financiranje STA

Slovenska vlada mora v skladu z nacionalno zakonodajo zagotoviti ustrezno financiranje Slovenske tiskovne agencije, so se na vprašanje STA glede donatorske kampanje ZaObSTAnek odzvali v Evropski komisiji. Kot so poudarili, pričakujejo, da bo mogoče najti hitre rešitve za ponovno vzpostavitev financiranja in ohranitev neodvisnosti agencije.

"Zavedamo se razvoja dogodkov," je na vprašanje STA v zvezi z donatorsko kampanjo zbiranja sredstev ZaObSTAnek odgovoril govorec komisije za področje pravosodja Christian Wigand. PREBERI ŠE Zaposleni na STA Evropsko komisijo pozivajo, naj prepreči črni scenarij "Čeprav je takšna pobuda občudovanja vredna in kaže na dobro sodelovanje znotraj medijskega sektorja, javne tiskovne agencije ne bi smele biti prisiljene zatekati se k tovrstnim rešitvam za financiranje. Kot smo že povedali, mora slovenska vlada zagotoviti ustrezno financiranje agencije in pričakujemo hitre rešitve," je dodal. V Bruslju pričakujejo hitre rešitve za ustrezno financiranje STA. Dolžnost vlade v skladu s slovensko zakonodajo je zagotoviti neodvisnost in primerno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA, je ponovil Wigand ter potrdil, da so na komisiji prejeli torkovo pismo zaposlenih na STA zaradi vladne ustavitve financiranja javne službe. Pri tem je spomnil, da je komisija nedavno potrdila, da je slovensko financiranje STA za leto 2021 v celoti v skladu s pravili EU o državnih pomočeh. Spomnil je, da je komisija glede državnih pomoči 29. aprila sprejela sklep, s katerim je odobrila 2,5 milijona evrov državne pomoči Slovenije STA za izpolnitev poslanstva javne službe za leto 2021. Javno financiranje bo prispevalo k neodvisnemu zagotavljanju novic slovenski javnosti brez nepotrebnega izkrivljanja konkurence na enotnem trgu, je ugotovila komisija.