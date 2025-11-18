Svetli način
Slovenija

Bruselj: Šutarjev zakon ne sme nesorazmerno vplivati na katero od skupnosti

Bruselj, 18. 11. 2025 13.42 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
36

Evropska komisija je Slovenijo pozvala, naj zagotovi, da izvajanje ponoči sprejetega predloga zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma t. i. Šutarjevega zakona ne bo nesorazmerno vplivalo na katero od skupnosti v državi.

"Slovenijo spodbujamo, naj zagotovi, da implementacija t. i. Šutarjevega zakona ne bo nesorazmerno vplivala na katero od skupnosti. Prav tako naj ne ustvari ranljivosti za skupnosti, ki so že izpostavljene tveganju. Seveda je pomembno nasloviti varnost in ohraniti javni red, vendar pa morajo biti ukrepi povsem v skladu s pravom EU in temeljnimi pravicami," je v odzivu na sprejetje predloga zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti v državnem zboru povedala tiskovna predstavnica komisije Eva Hrnčirova.

Dodala je, da bodo zakon podrobneje preučili, potem ko ga bo podpisala predsednica republike Nataša Pirc Musar in ko bo uradno objavljen.

Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu
Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu FOTO: Luka Kotnik

DZ je v zgodnjih jutranjih urah sprejel zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjev zakon. Zakon je vlada predlagala po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. DZ ga je sprejel z 59 glasovi za in štirimi proti, podprli so ga poslanci koalicijskih Svobode in SD ter opozicijske NSi in dela SDS. Besedilo so sicer spremenili z več dopolnili.

evropska komisija šutarjev zakon
Naslednji članek

'Z januarjem lahko pričakujejo od 200 do 800 evrov nižje položnice'

KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kod.
18. 11. 2025 14.25
"Slovenijo spodbujamo, naj zagotovi, da implementacija t. i. Šutarjevega zakona ne bo nesorazmerno vplivala na katero od skupnosti. ............................................................Boljše bi bilo da spodbujaste razne skupnosti da se ne ukvarjajo z kaznivimi dejanji ker v nasprotnem bodo primerno kaznovani isto kot velja za ostale državljane 🤪
ODGOVORI
0 0
asdr
18. 11. 2025 14.25
+1
Aha evo ga. Poglejmo...Golub bil koncert. Folk nima za položnice. Oni se pa zabavajo. Evo ne rabiš nobenega zakona. Postaviš FURS IN POLICIJO pred naselje in pobereš avte. In je mir. Rekel je da rabi avto za službo in da otroka pelje v šola. Oni se zbudijo ob 16 uri. Šole videli niso. Novp mesto
ODGOVORI
1 0
Razumnež
18. 11. 2025 14.24
+2
O kako lepo bi bilo živeti v državi, kjer za vse veljajo isti zakoni.... Ne potrebujemo prav ničesar posebej delat za nikogar. Samo enaki vatli za vse, pa bo mir.
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
18. 11. 2025 14.24
+1
Lahko Janša pokaže svoj DNK?
ODGOVORI
1 0
iziizi
18. 11. 2025 14.23
+1
Velika Britanija je pametno zapustila EU ker je videla kam ti peljejo politiko da kriminalce ščitijo in jim namenjajo velike socialne transferje. Kriminialci so super poslovneži
ODGOVORI
1 0
Bratjeslovani
18. 11. 2025 14.23
Pomeni, da kriminalce ščitijo celo v Bruslju in, da še naprej ostaja najvišja toleranca do njih???
ODGOVORI
0 0
severnik
18. 11. 2025 14.23
+2
Bruselj: Šutarjev zakon ne sme nesorazmerno vplivati na katero od skupnosti.... No, no Bruseljček, kar pomiri se. Če se prej nisi javil (ko je 30 let nesorazmerno zakon veljal samo za nas), bodi tudi sedaj tiho.
ODGOVORI
2 0
tavbix
18. 11. 2025 14.23
+1
Mesečnim Lukec bo pa sedaj po hitrem postopku dal v proceduro še Strojanov zakon. V njem bo pa zapisano, da lahko določene skupine počnejo vse kar želijo in to brez posledic.
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
18. 11. 2025 14.23
+1
zakon še ni v veljavi-ek pa že skače na zadnje noge.....mag.nitka, jovov......kdo tam dela veter?
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1888402
18. 11. 2025 14.22
+1
Zaradi Bruslja je policija na ravni gasilcev glede pooblastil ..
ODGOVORI
1 0
iziizi
18. 11. 2025 14.21
+4
Na poljskem albancev ni tam socialne pomoči ni lahko prideš samo delat in ustvarjat prav imajo
ODGOVORI
4 0
ulebule
18. 11. 2025 14.20
+4
kdu vas je kej uprašal? če bi vi radi kriminalce ni problema vam jih pripeljemo u Bruselj na lastne stroške 🤣
ODGOVORI
4 0
ČrniGad
18. 11. 2025 14.20
+0
Bruselj je novi Beograd. Samo stran. Ampak prej je treba domače izdajalce porihtat....
ODGOVORI
3 3
natas999
18. 11. 2025 14.19
+2
a zdej pa še uni šalabajzerji se vmešavajo ,pa jih nej vzamejo zastonj jih pošljemo
ODGOVORI
3 1
Haloo
18. 11. 2025 14.18
+4
Levici se čas izteka EU naj se zanima kje bo dobila plin in nafto bedaki
ODGOVORI
5 1
Comfortably numb
18. 11. 2025 14.18
+6
Pravilno pravijo...sorazmerno s količino povzročenega kriminala naj se izvaja zakon.
ODGOVORI
6 0
iziizi
18. 11. 2025 14.17
+4
Bruselj naj pogleda koliko srbov živi v prištini Peč in ostalih kosovskih mestih kdo je nacionalist in rasist hallo odprite si oči
ODGOVORI
5 1
assassin911
18. 11. 2025 14.14
+6
Levica že dezinformacije po eu parlamentu trosi?
ODGOVORI
6 0
ŠeVednoPlešem
18. 11. 2025 14.13
+3
Torej Evropska komisija pa lahko nesorazmerno zalaga z milijardami denarja Zelenskega, od česar imamo navadni Evropejci samo dražje položnice, dražje energente, nižje plače in pokojnine in višje obresti na posojila ... Hvala lepa za takšno komisijo. Naj kakšno milijardo, namesto v ukrajinsko greznico, primakne za legalizacijo romskih naselij, vodovodno omrežje kanalizacijo, elektrifikacijo in izobraževanje Romov ... pa ne bo treba novih Šutarjevih zakonov, ker ne bo potrebe, ker ne bo romskega kriminala
ODGOVORI
4 1
2mt8
18. 11. 2025 14.12
+10
Bruselj v bistvu zahteva, da imajo v Sloveniji manjšine več pravic od večine - kar pa naši levičneži itak že uresničujejo, ker potrebujejo uvoženo volilno bazo.
ODGOVORI
11 1
ŠeVednoPlešem
18. 11. 2025 14.15
-4
saj Von der Layen je pa itak nadšefica tvojega desnjakara Janše, kar pomeni, da je to sporočilo šefice komisije itak sporočilo Janševe nadstranke
ODGOVORI
0 4
