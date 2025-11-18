Bruselj: Šutarjev zakon ne sme nesorazmerno vplivati na katero od skupnosti

"Slovenijo spodbujamo, naj zagotovi, da implementacija t. i. Šutarjevega zakona ne bo nesorazmerno vplivala na katero od skupnosti. Prav tako naj ne ustvari ranljivosti za skupnosti, ki so že izpostavljene tveganju. Seveda je pomembno nasloviti varnost in ohraniti javni red, vendar pa morajo biti ukrepi povsem v skladu s pravom EU in temeljnimi pravicami," je v odzivu na sprejetje predloga zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti v državnem zboru povedala tiskovna predstavnica komisije Eva Hrnčirova.

Dodala je, da bodo zakon podrobneje preučili, potem ko ga bo podpisala predsednica republike Nataša Pirc Musar in ko bo uradno objavljen.