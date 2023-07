Bruselj: V Sloveniji napredek glede neodvisnosti sodstva in medijev

Slovenija je v celoti izvedla priporočilo o krepitvi pravil in mehanizmov za okrepitev neodvisnega upravljanja in uredniške neodvisnosti javnih medijev, ugotavljajo v Bruslju. Komisija tudi ugotavlja, da se je v letu 2022 finančno stanje Slovenske tiskovne agencije izboljšalo. Sprejet je bil nov zakon za reformo strukture upravljanja javnih medijev, uvedene so bile tudi varovalke za njihovo neodvisnost.

Sloveniji priporoča, naj nadaljuje prizadevanja na tem področju. Prav tako naj zagotovi, da reforma imenovanj sodnikov vsebuje ustrezne varovalke za neodvisnost sodstva. Slovenija naj tudi sprejme ukrepe za dvig prejemkov sodnikov in državnih tožilcev. Glede medijske svobode in pluralizma komisija ugotavlja, da še vedno obstajajo izzivi, čeprav je opaziti pozitivne premike v zvezi "z ugodnejšo klimo za medije".

Slovenija je naredila določen napredek v skladu s priporočili iz lanskega poročila, med drugim glede svobode medijev in pravosodnega sistema, je razvidno iz poročila o vladavini prava za leto 2023, ki ga je danes objavila Evropska komisija. Letno poročilo komisije o stanju pravne države obravnava pravosodni sistem, boj proti korupciji, svobodo in pluralizem medijev ter sistem zavor in ravnovesij. Vsebuje tudi posebna priporočila za države članice.

Poročilo: Pričakovati je, da bo možnost političnega vpliva na RTVS manjša

Glede RTV Slovenija letošnje poročilo navaja, da so se v preteklem letu izzivi glede neodvisnosti RTV Slovenija nadaljevali, med drugim z vprašanji, povezanimi z imenovanji na vodstvene položaje, domnevnim mobingom in blatenjem zaposlenih zavoda ter s sprejetjem spornih ukrepov vodstva RTV Slovenija glede kadrovanja.

Glede na to, da v skladu z novimi pravili organov vodenja in upravljanja ne imenuje več neposredno parlament, je pričakovati, da bo možnost, da bi katera koli vlada s svojo parlamentarno večino politično vplivala na RTV Slovenija, bistveno zmanjšana. Do končne odločitve ustavnega sodišča naj bi torej novo sprejeta pravila okrepila neodvisno upravljanje in uredniško neodvisnost zavoda, navaja poročilo.

Vlada je naredila tudi začetne korake glede zaščite novinarjev. Poročilo ugotavlja določen napredek pri vzpostavitvi nezakonodajnih zaščitnih ukrepov in nobenega napredka pri vzpostavitvi zakonodajnih zaščitnih ukrepov za zaščito novinarjev, zlasti na spletu.

Glede boja proti korupciji iz poročila izhaja, da je Slovenija v celoti upoštevala priporočilo o odpravi ovir za preiskovanje in pregon primerov korupcije, vključno z zagotovitvijo operativne avtonomije Nacionalnega preiskovalnega urada, povečanjem sredstev državnega tožilstva in revizijo glede zastaranja. Komisija tudi ugotavlja, da je Slovenija naredila nekaj napredka v zvezi s sprejetjem in začetkom izvajanja protikorupcijske strategije.

Pri tem ji priporoča, naj sprejme novo protikorupcijsko strategijo in akcijski načrt s konkretnimi ukrepi in časovnim okvirom za njihovo izvajanje ter okrepi prizadevanja za zagotovitev evidence preiskav, pregonov in pravnomočnih sodb v korupcijskih kaznivih dejanjih, tudi v zadevah na visoki ravni.

Na področju sistema zavor in ravnovesij komisija ugotavlja, da je Slovenija v celoti upoštevala lansko priporočilo o zagotavljanju potrebnih varovalk za finančno avtonomijo neodvisnih organov.

Grošelj: Upam, da bo s tem konec manipulacij SDS

Slovenski evroposlanec Klemen Grošelj je v odzivu zapisal, da ga zelo veseli pozitivno poročilo o vladavini prava v Sloveniji. Po njegovih besedah dokument potrjuje in krepi pozitivne trende, katere so zaznala tudi že druga podobna poročila. "Iz poročila je razvidno, da ni izrazitih nazadovanj, kot smo temu bili priča v preteklih poročilih. Tako lahko rečemo, da je aktualna vlada izpolnila eno izmed pomembnih predvolilnih obljub, česar v poplavi manipulacij in oviranja stranke SDS na domačem političnem parketu ni moč jasno zaznati."

Kot ocenjuje, poročilo kaže, da je bil na področju pravosodja in medijev na po menjavi oblasti storjen očiten in viden napredek. "Upam, da bo s tem konec tudi manipulacij SDS o stanju vladavine prava v Sloveniji, katerim smo priča zadnjih nekaj tednov, ki so dosegle vrh z izjavo Evropske ljudske stranke (ELS) o stanju v Sloveniji. Poročilo nedvoumno potrjuje, da gre za manipulacijo, če ne kar očitno laž, kar resno načenja kredibilnost ELS, kot evropske politične stranke in njene zavezanosti temeljnim vrednost, na katerih temelji EU. Izziv ostaja boj proti korupciji, vključno z zdravstvom, kar pa je tudi sicer del predlogov vezanih na reformo zdravstva."