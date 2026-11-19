V Bruslju so prve opomine zaradi neustreznega prenosa direktive o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi v nacionalno zakonodajo poleg Sloveniji poslali še Belgiji, Bolgariji, Hrvaški in Poljski. Gre za določila o opredelitvi kaznivih dejanj, je objavila Evropska komisija.

Poleg kaznivih dejanj in s tem povezanih sankcij sicer direktiva med drugim krepi čezmejno sodelovanje, pregon, izmenjavo informacij, pomoč žrtvam in preventivne dejavnosti ter prepoznavanje in poročanje o tovrstnih dejavnostih. Kot kaznive določa goljufije, krajo, ponarejanje in nezakonito distribucijo fizičnih in digitalnih negotovinskih plačilnih sredstev, pa tudi kibernetske napade in zlorabe podatkov, katerih cilj je kraja denarja.

Slovenija, Slovaška, Romunija, Portugalska, Litva in Hrvaška so medtem prejele prvi opomin zaradi neustreznega prenosa v nacionalno zakonodajo direktive glede zaračunavanja pristojbin vozilom za uporabo določene infrastrukture oz. t. i. direktive o evrovinjetah. Dodatni prvi opomin je medtem s tem v zvezi dobila Češka.

Komisija neustrezen prenos ugotavlja glede več različnih določil direktive. Med temi je uporaba skupne metodologije za izračun cestnine za težka tovorna vozila, obveznost vinjet za osebna vozila, katerih trajanje je sorazmerno obdobju uporabe infrastrukture, tudi znotraj posameznega dneva, ter določila, ki opredeljujejo razlikovanje cestnin za težke tovornjake glede na njihove izpuste CO2.

Vse te države imajo zdaj dva meseca za odgovor in izvedbo popravljalnih ukrepov. Če v Bruslju z njimi ne bodo zadovoljni, lahko državam pošljejo drugi opomin.