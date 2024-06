Bruselj z vrsto pripomb na prošnjo Slovenije za pomoč po poplavah

"Čeprav ni dvoma, da so poplave povzročile veliko škodo, informacije, ki so jih posredovali slovenski organi, ne podpirajo ocene neposredne škode v višini skoraj 10 milijard evrov v zadostni meri," piše v dopisu, ki so ga z generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji spomladi poslali slovenskemu ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, piše Dnevnik.

V dopisu, ki ga je časnik pridobil z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja, Evropska komisija izpostavlja številne pomanjkljivosti v dokumentih, ki jih je Slovenija posredovala, da bi dokazala obseg škode po lanskih avgustovskih poplavah in tako upravičila prejem pomoči iz solidarnostnega sklada EU. Komisija opozarja, da bi morali biti posredovani dokumenti bolj natančni in podrobni, slovenske organe pa opozarja na napake, kot je uporaba nezanesljive metodologije.