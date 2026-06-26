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Slovenija

Bruselj za izvzetje vojaških obveznikov iz začasne zaščite za Ukrajince v EU

Luxembourg, 26. 06. 2026 10.16 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A.K. Staša Lozar
Bruselj, EU, splošna

Evropska komisija je predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v EU do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v EU.

EU po navedbah Brunnerja trenutno gosti več kot 4,4 milijona Ukrajincev, ki so zbežali pred rusko agresijo. Od začetka vojne evropski državljani sprejemajo Ukrajince in jim pomagajo brez oklevanja, kar kaže na evropsko zavezanost podpori Ukrajini, je poudaril.

"Vojna se nadaljuje, tako da se mora nadaljevati tudi naša podpora. Zato predlagamo podaljšanje začasne zaščite za še eno leto," je povedal komisar in dodal, da se trenutno veljavna pravna podlaga izteče v začetku marca 2027.

Vojna v Ukrajini
Vojna v Ukrajini
FOTO: AP

Obenem se je komisija po posvetovanjih z Ukrajino in državami članicami unije odločila, da predlaga manjšo spremembo pravne podlage, v skladu s katero osebe, ki zaradi vojaške obveznosti ne smejo zapustiti države, ne bi bile več upravičene do začasne zaščite, je pojasnil.

"K temu nas je pozvala Ukrajina in to tudi počnemo. Obenem pa predlog odraža razprave z državami članicami, še posebej tistimi, ki gostijo največ ukrajinskih beguncev," je še povedal komisar.

Predlog bodo morale zdaj potrditi države članice.

O podaljšanju začasne zaščite so v začetku meseca na zasedanju v Luxembourgu razpravljali notranji ministri držav članic, ki so se strinjali, da jo je treba podaljšati. V izjavah ob robu zasedanja medtem niso bili povsem enotni glede izvzetja ukrajinskih moških med 23. in 60. letom starosti, za katere velja vojaška obveznost iz zaščite.

Začasna zaščita Ukrajincem, ki so se pred rusko agresijo zatekli v članice EU, omogoča dostop do trga dela v uniji, socialnih ugodnosti in zdravstvene oskrbe, ne da bi jim bilo treba zaprositi za mednarodno zaščito. Deležni so je že vse od začetka marca 2022.

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KOMENTARJI5

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bu?e24 1
26. 06. 2026 11.16
Gdaj bomo mi korošce napadel da se nam standard dvigne
Odgovori
0 0
Vladna norost
26. 06. 2026 10.36
Ukrajincev je na jadranski obali kolikor hočete.
Odgovori
+9
9 0
bandit1
26. 06. 2026 11.11
So na dopustu.
Odgovori
0 0
brezveze13
26. 06. 2026 10.30
dokler bomo podpirali tega zelenskega ne bo konec vojne, to je jasno kot beli dan, čim se v ukrajini konča vojna bodo izvedene volitve , in tega zelenski ne bo dovolil da bi izgubil oblast , zato tudi podaljšuje vojno in agonijo saj trpi le narod on sam pa lepo miljončke šteje
Odgovori
+9
12 3
Bbcc12
26. 06. 2026 10.43
Putin gre za svoje meje in mir je tu.
Odgovori
-2
3 5
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