Bruselj za izvzetje vojaških obveznikov iz začasne zaščite za Ukrajince v EU

"Vojna se nadaljuje, tako da se mora nadaljevati tudi naša podpora. Zato predlagamo podaljšanje začasne zaščite za še eno leto," je povedal komisar in dodal, da se trenutno veljavna pravna podlaga izteče v začetku marca 2027.

EU po navedbah Brunnerja trenutno gosti več kot 4,4 milijona Ukrajincev, ki so zbežali pred rusko agresijo. Od začetka vojne evropski državljani sprejemajo Ukrajince in jim pomagajo brez oklevanja, kar kaže na evropsko zavezanost podpori Ukrajini, je poudaril.

Obenem se je komisija po posvetovanjih z Ukrajino in državami članicami unije odločila, da predlaga manjšo spremembo pravne podlage, v skladu s katero osebe, ki zaradi vojaške obveznosti ne smejo zapustiti države, ne bi bile več upravičene do začasne zaščite, je pojasnil.

"K temu nas je pozvala Ukrajina in to tudi počnemo. Obenem pa predlog odraža razprave z državami članicami, še posebej tistimi, ki gostijo največ ukrajinskih beguncev," je še povedal komisar.

Predlog bodo morale zdaj potrditi države članice.

O podaljšanju začasne zaščite so v začetku meseca na zasedanju v Luxembourgu razpravljali notranji ministri držav članic, ki so se strinjali, da jo je treba podaljšati. V izjavah ob robu zasedanja medtem niso bili povsem enotni glede izvzetja ukrajinskih moških med 23. in 60. letom starosti, za katere velja vojaška obveznost iz zaščite.

Začasna zaščita Ukrajincem, ki so se pred rusko agresijo zatekli v članice EU, omogoča dostop do trga dela v uniji, socialnih ugodnosti in zdravstvene oskrbe, ne da bi jim bilo treba zaprositi za mednarodno zaščito. Deležni so je že vse od začetka marca 2022.