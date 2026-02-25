Naslovnica
Slovenija

Kmalu razširitev mobilnega gostovanja na Zahodni Balkan?

Bruselj , 25. 02. 2026 15.41 pred 37 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Mobilni telefon

Evropski komisija je predlagala začetek pogajanj z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovom, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo o vključitvi teh držav v režim mobilnega gostovanja v EU. Če bo prišlo do dogovora, bodo lahko državljani teh držav klicali, pošiljali sporočila in uporabljali mobilne podatke v EU brez doplačila za gostovanje.

Če bo komisija sklenila sporazum z vsako od omenjenih držav in se bodo te v celoti uskladile s pravili EU o gostovanju oziroma roamingu, bodo ljudje, ki potujejo med EU in Zahodnim Balkanom, lahko opravljali klice, pošiljali sporočila in uporabljali mobilne podatke brez doplačila za gostovanje oziroma tako kot v svoji matični državi.

Mobilni telefon
Mobilni telefon
FOTO: Shutterstock

"To pomeni nemoteno povezljivost po matičnih cenah ne le za državljane in podjetja z Zahodnega Balkana, ki obiskujejo EU, temveč tudi za potnike EU na Zahodnem Balkanu. Dogovor bo ljudem in podjetjem na obeh straneh poenostavil ohranjanje stikov med študijem, delom ali počitnicami v tujini," so navedli pri komisiji.

"Stroški mobilnega gostovanja so problem za ljudi po vsem Zahodnem Balkanu. Vplivajo na delavce, ki prečkajo meje, ali družine, ki preprosto želijo ostati v stiku. Nenavadnih računov ali višjih stroškov med potovanji v EU ne poznamo več. Danes smo predlagali, da se to razširi na Zahodni Balkan," pa je dejala komisarka za širitev Marta Kos.

Za začetek pogajanj mora predlog komisije najprej sprejeti Svet EU. Bruselj je sicer januarja ugodnosti mobilnega gostovanja v EU že razširila na Ukrajino in Moldavijo.

zahodni balkan telefon

NeXadileC
25. 02. 2026 16.24
Ukrajina imin Moldavija!?
Odgovori
0 0
prost1
25. 02. 2026 16.23
Tsko se jih počasi pridobi na svojo stran. Ko direktno občutiš prednosti EU.
Odgovori
0 0
