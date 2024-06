Bruselj zadovoljen s pojasnili, Sloveniji se obeta 428 milijonov

Na komisiji so v današnjem odgovoru slovenskim dopisnikom v Bruslju spomnili, da je Slovenija po lanskih poplavah zaprosila za sredstva iz solidarnostnega sklada EU. Dodali so, da so že kmalu po vložitvi prošnje izplačali 100 milijonov evrov predplačila, kar je največja vsota kadarkoli izplačana iz sklada.

V nadaljnjem postopku preverjanja vloge, ki jo je Slovenija vložila oktobra lani, so 1. marca letos od Slovenije zahtevali dodatna pojasnila, kar je po navedbah Bruslja nekaj običajnega.

"V odgovoru na pismo komisije so slovenske oblasti podale potrebne dodatne informacije, ki so komisiji omogočile boljše razumevanje postopka ocene škode in uporabljene metodologije," so še navedli v odgovoru slovenskim dopisnikom.

Pojasnila so zadoščala, tako da so lahko zaključili tehnična posvetovanja. Tako bo Evropska komisija Svetu EU in Evropskemu parlamentu kmalu posredovala predlog o končnem znesku pomoči Sloveniji iz solidarnostnega sklada.