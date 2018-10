Bruselj zahteva posodobljen osnutek proračunskega načrta

Slovenske oblasti morajo po navedbah komisije na pismo odgovoriti v ponedeljek do konca delovnega dne. Kot so zagotovili na finančnem ministrstvu, bo Slovenija v ponedeljek do konca dne Evropski komisiji potrdila prejem pisma in ponovila prizadevanja za izpolnjevanje ciljev pri pripravi rebalansa proračuna za prihodnje leto in osnutka proračunskega načrta. Ob tem so zatrdili, da komisija od Slovenije do ponedeljka ne pričakuje napovedi konkretnih ukrepov.

"Prizadevanja pri pripravi rebalansa proračuna za 2019 in osnutka proračunskega načrta bodo šla v smeri, da bosta čim bolj skladna s pravili EU," so še zapisali na ministrstvu, ob tem pa dodali, da"pot javnofinančne konsolidacije še ni končana, kot tudi na prevelika pričakovanja glede hitrosti izpolnjevanja koalicijskega sporazuma".

Oster odziv tudi na proračunski osnutek Italije

Slovenski osnutek proračunskega načrta ob predpostavki nespremenjenih politik predvideva nominalno stopnjo rasti neto primarnih izdatkov pri 3,9 odstotka, kar presega priporočeno maksimalno povečanje, določeno pri 3,1 odstotka.

Komisija v pismu Sloveniji med drugim navaja, da načrtovani strukturni napor v prihodnjem letu znaša -0,7 odstotka BDP po nominalni vrednosti ali po izračunu komisije -0,6 odstotka BDP, medtem ko je Svet EU julija priporočil strukturno izboljšanje v vrednosti 0,65 odstotka BDP.

Pisma s pozivi k dodatnim informacijam v povezavi s proračunskimi osnutki je komisija v petek poslala še Belgiji, Španiji, Franciji in Portugalski, že v četrtek pa Italiji, ki pa je v bistveno resnejšem položaju od držav, ki so pismo dobile v petek. Italija je namreč dobila opozorilo, da je njen osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto odstopanje od evropskih proračunskih pravil "brez primere" v zgodovini EU.