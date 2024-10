Bruselj zaradi zakona o suverenosti sprožil postopek proti Madžarski

Na podlagi zakona je bil na Madžarskem ustanovljen urad za zaščito suverenosti, ki je pristojen za preiskovanje dejavnosti, ki bi lahko ogrozile suverenost države in se izvajajo v interesu druge države oziroma tuje organizacije ali fizične osebe.

Urad preiskuje tudi organizacije, ki prejemajo sredstva iz tujine in vplivajo na izid oziroma voljo volivcev. Zakon prav tako kriminalizira financiranje volilnih kampanj iz tujine.

Evropska komisija meni, da zakon krši pravo EU, med drugim načelo demokracije in volilne pravice državljanov EU ter več pravic iz evropske listine o temeljnih pravicah, kot so pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravica do varstva osebnih podatkov, svoboda izražanja, obveščanja in združevanja ter pravica do poštenega sojenja, je sporočila komisija.

Ker je bil madžarski odgovor na opomin po prepričanju komisije nezadosten, so maja Budimpešti poslali obrazloženo mnenje. Madžarska kljub temu še naprej vztraja, da so očitki neutemeljeni, saj da zakon ne krši evropskega prava.