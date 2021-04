Brusilnik nožev, za katerim norijo profesionalni kuharji

Ko ste sprali nož pod vodo, ga obrišite do suhega , da preprečite korozijo.

Nožev ne perite v pomivalnem stroju , saj temperaturna razlika in kemikalije uničujejo jekleno ostrino noža, kot tudi ročaj.

V primeru, da se je na nožu nabrala umazanija, ki se je ne da samo sprati, uporabite mehko gobo in detergent.

Da nož ohrani svojo ostrino in kvaliteto, ga je potrebno po uporabi takoj sprati pod mlačno vodo .

Za ostale sestavine pa univerzalni nož dolg do 15 centimetrov.

Za rezanje kruha in pekovskega peciva potrebujete nož z dvignjenim rezilom.

Za čiščenje zelenjave in sadja je potrebno imeti ločen nož, ki vam omogoča tanjše in bolj natančno rezanje.

Za rezanje mesa in velike zelenjave je najboljši velik kuhalni nož, na trgu obstaja zelo široka izbira.

Vsak kuhar se zaveda, da ima v kuhinji vsak nož svojo vlogo. Uporaba enega noža za vse, hitro pripelje do uničenja rezila. Tako je najbolje, da si zagotovite vsaj štiri različne nože za rezanje.

V osvojitev te veščine gre toliko ur dela, da ni čudno, da so pravi chefi na svoje nože tudi čustveno navezani. Prav zaradi tega posvečajo posebno pozornost temu, da so njihovi noži vedno optimalno ostri.

Mnogi kuharji pri svojem delu še vedno uporabljajo svoj prvi set nožev, ki so jih kupili, saj ta za njih predstavlja najpomembnejše orodje v kuhinji.

3. Nože uporabljajo na pravilni rezalni površini

Pomembno je tudi na kakšni površini režete sestavine za svojo jed. Najbolj priporočljivo je, da je deska za rezanje narejena iz lesa ali bambusa.

Trde površine, kot sta steklo ali kovina, hitro otopijo rezila in jih obrabijo.

4. Nože hranijo ločeno od ostalih orodij in pribora

Profesionalni kuharji imajo svoje nože shranjene v torbici za nože, kjer vsak nož počiva v svojem razdelku. Te so ponavadi narejene iz usnja ali iz blaga. Isti učinek skladiščenja lahko dosežete tudi tako, da hranite nož v lesenem bloku.

Pomembno je namreč, da so noži ločeni od jedilnega pribora. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb in otopitve rezil.