Brussels Airlines zamaknil začetek letov med Ljubljano in Brusljem

Neposredna letalska povezava med Ljubljano in Brusljem bo še posebej pomembna v času slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta. Poleg prevoznika Brussels Airlines, ki sodi pod okrilje skupine Lufthansa, bo sicer to povezavo ponujal tudi madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizzair, so pred dnevi sporočili iz slovenskega stalnega predstavništva pri EU v Bruslju.