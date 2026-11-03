Pretepi in neprimerno vedenje v Kranju: udarci v glavo, gol moški na tleh

Brutalni pretepi, nasilje, sredi belega dne gol moški na tleh. Kaj se dogaja na avtobusni postaji v Kranju, le nekaj metrov od policijske postaje?

"Tukaj je uporaba drog. Preprodaja drog, alkoholizem in tudi nasilje občasno. Seveda takega, kot smo ga videli na posnetkih, še ni bilo," pojasnjuje urednik portala Trma.si Miran Šubic.

Podrobnosti pretepa in dogajanja v Kranju bomo objavili v oddaji 24UR ob 18.55 na POP TV.