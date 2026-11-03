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Pretepi in neprimerno vedenje v Kranju: udarci v glavo, gol moški na tleh

Kranj, 03. 11. 2026 17.50 pred 36 minutami 1 min branja 28

Avtor:
Leja Hrovat N.L.
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Brutalni pretepi, nasilje in neprimerno vedenje sredi belega dne. Takšnim prizorom naj bi bili po besedah domačinov vse pogosteje priča na avtobusni postaji v Kranju. Na enem od posnetkov, ki smo jih dobili v uredništvo, moški drugega večkrat udari v glavo, na drugem pa popolnoma gol moški hodi okrog avtobusne postaje, nato obleži pred trgovino, drugi pa ga suva s palico. In vse to le nekaj metrov od policijske postaje.

Brutalni pretepi, nasilje, sredi belega dne gol moški na tleh. Kaj se dogaja na avtobusni postaji v Kranju, le nekaj metrov od policijske postaje?

"Tukaj je uporaba drog. Preprodaja drog, alkoholizem in tudi nasilje občasno. Seveda takega, kot smo ga videli na posnetkih, še ni bilo," pojasnjuje urednik portala Trma.si Miran Šubic.

Podrobnosti pretepa in dogajanja v Kranju bomo objavili v oddaji 24UR ob 18.55 na POP TV.

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Kranj avtobusna postaja nasilje pretep policija

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KOMENTARJI28

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kaliopa
03. 11. 2026 18.35
Stevanovićevi prevzemajo Kranj.
Odgovori
0 0
HitriKrtek
03. 11. 2026 18.35
Kranjski župan pravi: Kranj je najbolj varna občina v Sloveniji... haha pa ja ne?! Če vrjameš... sam kriminal!
Odgovori
0 0
Smuuki
03. 11. 2026 18.35
Ko bo prvi martretirani ukrepal po svoje ga bodo vsi obsojali. Nihče ne bo hotel vedeti da ni imel druge izbire. Multi kulti zablodo bo treba plačati. Vem kako izgledajo prišleki ko sestavijo tolpico. Zelo so nasilni se pa hitro povlečejo nazaj ko naletijo na konkreten upor
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
03. 11. 2026 18.34
Nika je zadovoljna
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
03. 11. 2026 18.34
Luka je navdušen
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
03. 11. 2026 18.34
Sukičeva je navdušena
Odgovori
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
03. 11. 2026 18.32
To so volilci SDS in Resnice
Odgovori
-2
1 3
A1B3
03. 11. 2026 18.27
V samo nekaj letih je Kranju padel IQ za nekje 20-30. Drugače nekateri temu rečejo tudi kulturna obogatitev. Mi, domačini pa smo tisti, ki moramo oz smo prisiljeni biti strpni do nestrpnih.
Odgovori
+9
9 0
kala 09
03. 11. 2026 18.26
Stevo in snajper zbijata ceno parcele za srbske poslovneže.
Odgovori
-1
2 3
Pamir
03. 11. 2026 18.25
Prava slika janšarije, jufka je zaskrbljen zaradi razmer v Sudanu, udbo iz leta 1960, izgubljeno drugo svetovno, kakšno barvo las ima Nika.
Odgovori
-3
5 8
Morgoth
03. 11. 2026 18.34
Ok, kletar, čas je za tablete...
Odgovori
0 0
Definbahija
03. 11. 2026 18.23
Da ne bo kdo govoru od kakih Levakov 8n Densakov. Za to stanje so krivi tako eni kot drugi.
Odgovori
+3
5 2
Nace Štremljasti
03. 11. 2026 18.22
plešasti je uvozil največ kosovarjev leta 2015,ko so prihajale zrume z juga
Odgovori
-1
6 7
Teleport
03. 11. 2026 18.32
Takrat je bil Cerar. Tanja je bila pod prejšnjo vlado veliko v tistih koncih
Odgovori
+3
3 0
Morgoth
03. 11. 2026 18.21
SD uvoznik Kosovarjev, Rakovec odstop!
Odgovori
+2
6 4
Pamir
03. 11. 2026 18.23
Rakovec ni častni kosovski doktor, janšar je.
Odgovori
-4
1 5
Morgoth
03. 11. 2026 18.34
Ok, kletar...
Odgovori
0 0
luckyss.1
03. 11. 2026 18.21
Hvala Golob.
Odgovori
+2
5 3
BARABIN123
03. 11. 2026 18.27
Ma kaki Golob, ti si en golob. Sej zdaj je Janez, pa nima časa reševat takih zadev. Se bolj splača ukvarjati z denarjem
Odgovori
-2
1 3
anjerd
03. 11. 2026 18.14
Evo vam kulturna obogatitev.
Odgovori
+4
5 1
mackon08
03. 11. 2026 18.12
Lahko mi šenkajo stanovanje stroške stanovanja in hrano pa v Kranju ne bi živel niti slučajno.
Odgovori
+11
12 1
deratizacija
03. 11. 2026 18.09
Performans!
Odgovori
+2
3 1
fer23
03. 11. 2026 18.09
Dokaz vrhunskega dela naše policije, sodstva, varnostnih služb županov itd. Važno da skrivajo radar za znaki, žive meje itd. naj se denar steka v blagajno, da lahko velikaši uživajo in se nam smeji iz varovanih objektov!
Odgovori
+10
12 2
ares2
03. 11. 2026 18.09
Ali policaji ne smejo ukrepat? Mislim, da obstajajo policaji, ki bi si želeli v akcijo pa ne smejo. Ali je pa enostavno vse strah? Tretje opcije ni.
Odgovori
+4
6 2
Janik1111
03. 11. 2026 18.14
Kako ne smejo ? Onega v Ljubljani so zmasakrirali do smrti.
Odgovori
-4
3 7
ares2
03. 11. 2026 18.18
Tisto je posameznik, revež. Je potrebno ralikovat...
Odgovori
+1
2 1
BARABIN123
03. 11. 2026 18.07
Uf, Kranj. Uf, Slovenija. Kam plujemo? Težki časi prihajajo
Odgovori
+12
13 1
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