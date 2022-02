Brv čez Sočo v Solkanu po letu dni še vedno zaprta za obiskovalce

Skoraj leto dni je brv čez reko Sočo v Solkanu že postavljena, a je zaprta za dostop. In razlog? Brvi doslej niso uspeli varno povezati z nadaljevanjem kolesarske poti na desnem bregu reke Soče. Po več projektiranjih in iskanju ustrezne rešitve, kako najti traso, ki bo varna, so se vendarle začela strojna dela. Na novogoriški občini obljubljajo, da bo trasa pripravljena do konca aprila. Zakaj je dostop preko brvi tako pomemben?