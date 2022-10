Po letu in pol odprli brv čez Sočo v Solkanu

Z gradnjo mostu so začeli že jeseni 2020, ko je novogoriška občina projekt označila za eno večjih in zahtevnejših infrastrukturnih investicij, ki se financira iz programa EU čezmejnega sodelovanja.

Lani spomladi, ko je 120-metrska jeklena viseča brv že čakala na prve kolesarje in pešce, so se pojavile težave pri gradnji dostopne poti, ki bi brv povezala z obstoječo kolesarsko stezo. Izkazalo se je, da je teren zelo nestabilen, saj je ob začetku gradnje okoli 300 metrov dolge navezave na obstoječo kolesarsko stezo do Prilesja oziroma Plav prišlo do plazenj. Pot so zato morali zarisati na novo.

Občina je takrat naročila geološke raziskave, spremenili so tudi potek dostopne poti, kar pa je projekt precej podražilo – povezovalna pot je stala 600 tisoč evrov. Ker je do napak prišlo zaradi neupoštevanja terena, je ta strošek moral plačati projektant. Mestna občina Nova Gorica je zato iz občinskega proračuna za projekt namenila še 460.000, ostalih 140.000 evrov je pridobila s pomočjo Eko sklada, so zapisali.

Stroji ob Soči so ponovno zabrneli letos pozimi, ko so na novogoriški občini obljubili, da bo trasa pripravljena do konca aprila. Sedaj so celoten projekt brvi in nove kolesarske poti odprli in po besedah novogoriškega župana Klemna Miklaviča je bila na prvem mestu varnost uporabnikov. "Brv bo lahko služila tudi kopalcem v Soči, saj bodo ob nenadnem dvigu vode sedaj imeli možnost prehoda na drugi breg čez most," je dodal.