Bržan je župan: 'To je dokončna odločitev volilne komisije'

Koprska občinska volilna komisija (OVK) je v celoti zavrnila tako ugovor Borisa Popoviča kot ugovorAleša Bržana, je po seji povedal predsednik OVK Miloš Senčur. Število glasov se je sicer spremenilo, ne pa tudi izid, tako da Bržan ostaja župan.

Kot je po več kot sedemurni seji povedal Senčur, je komisija oba ugovora v celoti zavrnila."To pomeni, da imata oba vložnika ugovorov možnost na to odločitev vložiti pritožbo na občinski svet, in sicer rok je do pričetka konstitutivne seje novega občinskega sveta," je dodal.

Poleg ugovora Popoviča, ki je zahteval ponovno štetje vseh glasov na vseh voliščih, je tudi Bržan vložil ugovor zaradi neskladja med zapisniki in volilnimi imeniki.

Čeprav izid ostaja isti, se je razlika v številu glasov med kandidatoma spremenilo, in sicer rahlo v prid Bržana. Do tega je prišlo kljub zavrnitvi ugovorov, saj so na OVK pretresali navedbe iz ugovora, da so te navedbe lahko preizkusili, pa so morali opraviti tudi štetje na enem od volišč.

Bržan torej po odločitvi komisije ostaja župan: "To je dokončna odločitev volilne komisije, ki jo mora spraviti še v tako imenovano poročilo OVK, za katerega pa imamo čas do sobote v tem tednu."

Neuradno je Bržan sicer po vnovičnem štetju dobil 17 glasov več od Popoviča.

Popovičev odvetnikFranci Matoz je poudaril, da so z ugovorom dokazali, da so napake mogoče. "Napake so bile odkrite, niso sicer spremenile volilnega izida, vendar so se potrdile moje trditve, da so bile pri delu volilnih odborov storjene napake," je nadaljeval.

Glede na to, da so bile nekatere napake očitne, volilni odbor pa je v celoti zavrnil ugovor, se bo zdaj posvetoval s Popovičem, ali bodo zoper to odločitev vložili pritožbo, še prej pa bo počakal na obrazložen sklep OVK.

Po njegovem bi komisija sicer, v kolikor so ugotovljene nepravilnosti pri delu volilnih odborov takšne, da bi lahko vplivale na izid volitev, lahko razveljavila izide posameznega volišča, ne pa kar sama popravljala izide.

Ugotovljeno je namreč bilo, da najmanj enemu volivcu ni bilo omogočeno glasovanje na domu. Najmanj ena oseba ni mogla glasovati, na več voliščih pa sta se število glasovnic, ki jih je prejel volilni odbor, in število oddanih glasovnic na dan volitev, razhajala.

Popovič ima sicer še vedno možnost pritožbe na občinski svet na dan ustanovne seje, ko se potrjujejo mandati. Če niti mestni svet ne odloči v prid kandidatu, se ta lahko v osmih dneh pritoži še na upravno sodišče, ki mora o pritožbi odločiti v 30 dneh. Do končne odločitve upravnega sodišča bi občino v tem času vodil najstarejši občinski svetnik.