Iz predala na koprski občini 'padli' napravi za prikrito snemanje

Dva predmeta, ki se ju ne bi sramoval niti sloviti agent in mojster vohunstva James Bond, je v četrtek iz enega od predalov na mestni občini potegnil tamkajšnji uslužbenec – obesek za ključe in kemični svinčnik, ki pa ni namenjen pisanju, ampak zapisovanju. Gre torej za napravi, ki sta namenjeni tudi prikritemu snemanju. Precej nenavaden predmet, ki ga v občinskih prostorih nihče ni pričakoval.

Kot je za oddajo 24UR potrdila Marina Jelen iz mestne občine Koper, obe napravi omogočata zvočno in slikovno snemanje. "Ker bi bilo možno, da se nahajajo gor kakšni posnetki, smo to po uradni dolžnosti prijavili in predali policiji," je povedala.

Da so v preteklih dneh res obiskali občino Koper, so potrdili tudi na koprski policiji.

"Potrjujemo, da so kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper v preteklih dneh obiskali Mestno občino Koper, kjer so izvajali določene preiskovalne aktivnosti v zvezi s sumom storitve kaznivih dejanj. Glede na to, da gre za predkazenski postopek, vam več informacij ne moremo podati," so sporočili.

Tudi tega, kakšno kaznivo dejanje preiskujejo, zaenkrat še ne želijo izdati. Sama posest takšnih predmetov sicer ni sporna. Takšne predmete je tudi precej enostavno kupiti prek spleta. Je pa lahko sporna vsebina posnetkov. Teh na občini, kot je potrdila Jelenova, niso pregledovali. Po naši neuradnih, a zanesljivih informacijah, je slikovnega in zvočnega gradiva veliko. Šlo naj bi za posnetke sodnih obravnav zoper nekdanjega župana Borisa Popoviča. Tudi tistih, ki se jih sam ni udeležil. Sodne obravnave je sicer prepovedano snemati. Nedovoljeno snemanje pa opredeljuje kazenski zakonik –zagrožena kazen pa sega vse tja do petih let zapora.