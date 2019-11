Bržan po vnovičnem vdoru fekalij pričakuje zagotovila izvajalcev

Kot je spomnil Bržan, so že ob zadnjem vdoru fekalnih voda dobili določene obljube glede rešitve težave, a očitno izvajalec zadev ni rešil na primeren način. "Danes hočemo zagotovilo, da bo to res rešeno in da se ne bo več ponovilo," je bil jasen.

Očitno gre za tehnične napake in za odgovornost izvajalca, je danes ob robu koordinacije istrskih županov v Kopru povedal Aleš Bržan . "Jasno, da nam je mar za to, kar se dogaja, in verjamem, da situacija ni prijetna, predvsem za tiste, ki živijo tam," je dodal.

Težave so se začele oktobra, ko so pri gradnji podzemne garažne hiše na Muzejskem trgu poškodovali glavno kanalizacijsko cev, ki ni bila vrisana v zemljiški kataster, in so odplake zalile kletne prostore stanovanjskega bloka.

Izvajalec del je poškodbe nato saniral in se obvezal zgraditi nadomestni kanalizacijski vod. Za čas do izgradnje tega nadomestnega voda so odvajanje fekalnih voda uredili z vzpostavitvijo črpališča, črpanje je izvajalo komunalno podjetje Marjetica Koper. A je nato v začetku novembra prišlo do okvare na črpališču in fekalije so znova zalile klet bloka.