Je Mandarić s 30.000 evri financiral Bržanovo kampanjo?

V minulih dneh je po slovenskih medijih zaokrožila anonimka – Regional Obala sicer poroča o anonimni kazenski ovadbi, ki naj bi jo prejelo več državnih organov, vključno s policijo, tožilstvom in Komisijo za preprečevanje korupcije – ki koprskemu županu Alešu Bržanu očita, da mu je Milan Mandarić, sicer nekdanji predsednik koprskega nogometnega kluba, s 30.000 evri pomagal pri županski kampanji. Anonimka navaja, da naj Bržan teh sredstev kasneje v poročilu ni prijavil, kar bi pomenilo kršitev Zakona o financiranju volilne kampanje. Župan sicer slednje odločno zanika: "Moja kampanja je bila v celoti financirana iz prispevkov posameznikov, pri čemer je bil evidentiran vsak evro, ki je prišel na račun in z njega odšel." Trdi tudi, da so na koncu kampanje pripravili tudi poročilo in ga predložili računskemu sodišču. "Zame je ta zgodba zaključena," je bil jasen.

Aleš Bržan na lokalnih volitvah 2022 FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Dodal pa je, da anonimni pošiljatelj vseeno ni bil tako spreten in anonimen, saj naj bi ta elektronsko pošto več medijem poslal prek domene Aver.si. "Ta zaskrbljeni občan je iz Občine Ankaran in se zelo rad druži z mojim predhodnikom," je dejal, s čimer je namignil na bivšega koprskega župana Borisa Popoviča. Obema želi sporočiti, da si zlonamernih oseb na koprski občini ne želi. Ob tem je spomnil tudi, da je bil Boštjan Aver eden tistih, ki so bili med aktivnimi pri nabavi sporne koprske sušilnice blata. Aver je namreč v preteklosti deloval kot predsednik nadzornega sveta v Marjetici Koper.

Aver: Bržan je daleč od transparentnosti, ki jo je zagovarjal ob izvolitvi

Za naš portal je Aver, ki je bil leta 2018 (v času kampanje za občinske volitve) Mandarićev finančni svetovalec, poudaril, da je poslovnež v preteklosti že večkrat javno potrdil, da je financiral Bržanovo župansko kampanjo. Potrdil je tudi, da je šlo za vsoto okoli 30.000 evrov. "To lahko potrdim, imam pa tudi dokazila, da je prišlo vsaj do predaje okoli 15.000 evrov, in sicer Aleksandru Pahorju, ki je takrat skrbel za finance Bržanove kampanje," nam je povedal ter dodal, da bi moral Bržan prejeti tudi preostala sredstva. Slednja naj bi aktualni koprski župan namenil za jumbo plakate svoje kampanje.

Poudaril je še, da je Mandarić takrat zahteval, da se financiranje izvede skladno z zakonom, sprašuje pa se, ali je Bržan to naposled tudi storil. Financiranje bi moral namreč prijaviti v končnem poročilu, kar pa se z nedavnim poročanjem postavlja pod vprašaj. "Bržan je ob izvolitvi na župansko mesto zagovarjal transparentnost, a njegovo delovanje je daleč od transparentnosti. Niti financiranja svoje kampanje morda ni izvedel transparentno," je še dejal Aver. Glede obtožb o njegovi vpletenosti v nabavo sušilnice blata pa je Aver dejal, da so takrat v nadzornem svetu prejeli tri predlagane investicije, ta pa je bila od vseh veliko cenejša. "Sam sem takrat pomagal izdelati tudi ekonomsko oceno investicije po mednarodno priznanih standardih. Prav ta nakup je imel tudi največ referenc v tujini," je pojasnil in dodal, da so takrat kot nadzorni svet dali zgolj začetno soglasje, nakup pa sta naposled potrdila direktor Davor Briševac, sicer član Liste Aleša Bržana, in župan Kopra.

Bržan o javnem holdingu

Župan Mestne občine Koper je na novinarski konferenci med drugim spomnil, da so se cene za odvoz komunalnih odpadkov v koprski občini letos precej zvišale. Dejal je, da so se med iskanjem rešitev zgledovali po ljubljanskem in mariborskem sistemu, kjer imajo javni holding. To možnost je sicer svet delavcev Marjetice Koper pred dnevi ostro zavrnil. Bržan je že takrat dejal, da lahko z ustanovitvijo holdinga še počakajo. Meni sicer, da gre za dobro rešitev; kot so na občini pred dnevi dejali za portal 24ur.com, "ne želimo znižati ravni javnih storitev, posegati v plače zaposlenih v javnih podjetjih ali višati številk na položnicah, moramo racionalizacijo poslovanja doseči na drugačen način". Na konferenci je župan sicer dejal, da želijo sprva predvsem informirati javnost, da ne bo prihajalo do nesporazumov. Tudi nam so povedali, da bo treba pred ustanovitvijo holdinga opraviti širšo javno razpravo. O holdingu so sicer nameravali razpravljati tudi na majski seji mestnega sveta, ki bo v četrtek, a so točko prav zato zdaj umaknili z dnevnega reda.

Zaposleni v koprskem komunalnem podjetju Marjetica Koper sicer ostro nasprotujejo nameri občine, da ustanovi javni holding. Menijo namreč, da gre zgolj za kopičenje političnega kadra. Prav tako opozarjajo na izločanje podpornih služb, zaradi česar bi morali zaposleni sklepati nove pogodbe.

'Pri tem projektu se mi zdi, da ima 10 ljudi 11 mnenj'

Na zadnji seji mestni svetniki niso potrdili projekta gradnje dvigala na Markovec, ki se v Kopru vleče že skoraj 10 let. Ta ima zdaj zagotovljena evropska finančna sredstva v višini skoraj 6,5 milijona evrov, dodatna 3,5 milijona evrov pa bi zagotovila koprska občina. Kot je pojasnil Bržan, so v zadnjem mesecu naslovili vprašanja in dvome, ki so jih na aprilski seji naslovili občinski svetniki. Izdelali so tudi elaborat lokacije, s katerim so preverili možnost alternative, a so ugotovili, da je obstoječa najbolj primerna. "Pri tem projektu se mi zdi, da ima 10 ljudi 11 mnenj," je dejal župan in dodal, da nikoli ne bodo mogli ustreči vsem.

Mestna občina Koper FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Opozoril je tudi, da je trenutno pomembno predvsem, da se v občini odločijo, ali bodo dana evropska sredstva porabili ali pa jih bodo zavrgli. Ob tem je opomnil še, da na seji odločajo zgolj o tem, ali dvigalo zgraditi ali ne, pomislek, kako visoko bo, pa je lahko predmet nadaljnje razprave.

Drevesa na Muzejskem trgu po besedah Bržana stara od 50 do 70 let

Bržan se je sicer na tiskovni konferenci dotaknil tudi prenove Muzejskega trga. Občina je namreč tarča očitkov, da brez pravega razloga selijo drevesa, ki naj bi bila na trgu 100 let. Bržan je ob tem postregel s fotografijo trga iz leta 1925, na kateri je jasno razvidno, da drevesa takrat tam niso stala.

Ker se v zadnjih mesecih vse pogosteje srečuje z vprašanjem, ali se bo naslednje leto ponovno podal v bitko za županski stolček, je dejal, da se bo, dokler bo živ, boril za to, da zlonamerne osebe ne prevzamejo koprske občine.

Ob tem ni zanikal problematike. Dodal je, da želi le, da so informacije točne, povedal pa je še, da ocenjujejo, da so drevesa stara od 50 do 70 let. Pojasnil je, da je bila selitev dreves nujna, saj je del kanalizacijske infrastrukture potekal neposredno pod koreninskimi sistemi dreves.

