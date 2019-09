Bržana v mestni koaliciji še vedno podpirajo

V lokalnem odboru Levice so v javnem pismu Bržanu zapisali, da menjava oblasti ni prinesla bistvenih premikov od dosedanjih slabih praks, županu pa očitali, da njegov pragmatizem prerašča v samodrštvo. Poleg tega naj bi bili tako stranka kot njihova podžupanja Maja Tašner Vatovec sistemsko izključeni iz odločanja in snovanja politik, njihova opozorila pa so naletela na gluha ušesa.

Bržan je v torek Tašner Vatovčevo razrešil s podžupanskega položaja. Kot je navedel na svojem uradnem Facebookovem profilu, je to storil, ker kljub izraženemu nezadovoljstvu z njegovim delom ni prejel njene odstopne izjave. Župan je ob tem poudaril, da se o vseh pomembnih odločitvah za občino vedno posvetuje tudi s koalicijskimi partnerji na rednih usklajevanjih. V Levici so po razrešitvi podžupanje sodelovanje z županom prekinili.

Županova Lista Aleša Bržana ima v 33-članskem občinskem svetu le devet svetnikov, zato je za nadaljnje delo občine ključno vprašanje, kakšno bo sodelovanje ostalih članic neformalne koalicije, ki podpirajo župana.

Svetnica stranke Oljka Vida Gračnar je povedala, da so se na rednih sestankih oz. koordinacijah z županom in preostalimi akterji do zdaj vedno pogovarjali in dogovarjali. Ko je svetniška skupina imela kakšne pripombe, pa so jih proučili in se na naslednji koordinaciji o njih tudi pogovorili. V Oljki, ki ima dva občinska svetnika, tako za zdaj še vedno podpirajo Bržana.

Nepoklicna podžupanja Olga Franca, ki se je medtem razšla s civilnim gibanjem Skupaj, a ostaja občinska svetnica, javnega pisma Levice ni želela komentirati. Zato pa je ocenila, da kot svetnica in vodja odbora za finance v občinskem svetu deluje normalno ter vse zadeve tudi usklajuje z županom.

Svetnik Gašpar Gašpar Mišič (Naš Kraj - Lista Gašparja Gašparja Mišiča) je prav tako poudaril, da na rednih koordinacijah predebatirajo vse točke, ki so potem uvrščene na seje občinskega sveta. Za Bržana meni, da mu morda manjka nekoliko izkušenj, da pa mu ni mogoče očitati samodrštva. "Kvečjemu bi moral biti še bolj odločen," je dodal. Glede Levice pa meni, da bi ta morala pokazati večjo sposobnost sprejemanja kompromisov, kar je tudi bistvo politike. Kot je še ocenil, Levici najbrž celo bolj ustreza opozicijska drža.

Marjan Križman(SD) je spomnil, da v sedanji neformalni koaliciji sodelujejo pri projektih, za katere so se tudi sami zavzemali pred volitvami, prav tako pa podpirajo tudi vse ostale projekte, ki so koristni za občane: "Dokler se izvajajo tisti programi, ki ljudem koristijo, bomo v tej sferi sodelovali." Križman je dodal, da težko komentira, kaj je pripeljalo do spora med Levico in županom, obenem pa je obžaloval odhod že dveh podžupanov (po vožnji pod vplivom alkohola je pred časom z mesta podžupana odstopil Patrik Peroša iz Oljke).

Svoje stališče do odprtega pisma Levice koprskemu županu Alešu Bržanu glede vodenja občine bo na popoldanski novinarski konferenci podal še predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani, ki je tudi občinski svetnik – predstavnik italijanske manjšine.

Prva preizkušnja trdnosti Bržanove koalicije po razhodu z Levico pa bo že četrtkova redna seja občinskega sveta, na kateri bodo med drugim obravnavali poslovno in finančno poročilo občinskega javnega stanovanjskega sklada in predlog rebalansa finančnega načrta tega.