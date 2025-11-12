Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Bloki namesto parkirišč v soseski, ki se že zdaj duši v pločevini?

Ljubljana, 12. 11. 2025 11.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
D.L.
Komentarji
73

Stanovalce ljubljanskega naselja BS3 skrbi novi občinski prostorski načrt. Ta na velikih makadamskih parkiriščih ob robu soseske, kjer številni puščajo avtomobile, predvideva gradnjo večnadstropnih stavb. Kaj to pomeni za sosesko, ki se že zdaj duši v pločevini?

V 70. letih zgrajeno ljubljansko naselje BS3 – Bežigrajska soseska 3 ali pa kar Nove Stožice – se duši v avtomobilih. Parkirnih mest namreč kronično primanjkuje in čeprav so s postavitvijo zapornic težavo zmanjšali, je niso rešili. Videz soseske kazijo avtomobili, ki so parkirani povsod, kjer se le najde prostor, prebivalci pa so zdaj zaskrbljeni, da se bodo razmere še poslabšale.

Številni namreč svoja vozila puščajo na večjih makadamskih parkiriščih ob robu soseske, ob Vojkovi ulici, kjer bi po novem občinskem prostorskem načrtu (OPN) lahko zrasle večnadstropne stavbe. Gre za zemljišča, na katerih je bila pred oktobra sprejetimi spremembami OPN dopustna le gradnja garažnih hiš in samostojnih parkirišč za potrebe večstanovanjskih stavb.

"Sedanje možnosti parkiranja ne zadovoljujejo potreb stanovalcev in jih silijo v parkiranje med nizkimi objekti, kar ni v skladu s požarno varnostjo. V naselju ni hidrantov, ki bi gasilcem olajšali gašenje, tako da obstaja izjemno velika požarna nevarnost," opozarjajo etažni lastniki.

Jaz trdim, da bo za stanovalce BS3 bolje, ker bodo zaščiteni pred hrupom in dodatna parkirna mesta bodo pridobili v garaži. Župan Zoran Janković

"Predvsem je problem, da stanovalci napačno parkirajo. Vsak bi pripeljal do svojega vhoda, parkirajo po zelenicah, po dovoznih poteh. To je njihovo naselje, ker so lastniki," pa jim je na novinarski konferenci žogico vrnil župan Zoran Janković, ki odločno zagovarja spremembe prostorskega načrta. "Plan je dober, trdim, da bodo dobili dodatna parkirna mesta," je dejal. V OPN so namreč dodali pogoj, da potencialni graditelj zagotovi tudi parkirna mesta za potrebe obstoječih objektov v soseski BS3.

"Na območju, kjer je bila v sklopu soseske BS3 načrtovana gradnja parkirnih hiš, so bila določila OPN MOL ID spremenjena na način, da se dopusti gradnja večstanovanjskih stavb etažnosti do P+3+T pod pogojem, da je treba v sklopu novogradenj zagotoviti tudi parkirna mesta za potrebe obstoječih objektov v soseski BS3," pojasnjujejo na MOL.

"Ideja je, da se na teh lokacijah, kjer je trenutno urejeno parkiranje, omogoči gradnja stanovanjskega objekta z garažami. Torej da se s tem, da se zgradijo stanovanja, na ta način tudi financira potem gradnja dodatnih garažnih mest, ki se zagotovijo za potrebe obstoječih prebivalcev," je pojasnila vodja oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljane (MOL) Katarina Konda

Janković ob tem obljublja, da se bo zavzemal, da bodo okoliški prebivalci v garaži pod novogradnjo dobili parkirno mesto po proizvodni in ne tržni ceni. "Se pravi, da ne bo 25.000, pa se zdaj prodajajo po 20 ali 30.000, ampak bo precej nižja. To bo naša zahteva v podrobnem prostorskem načrtu. Kdorkoli bo gradil."

Ne morejo pa ljudje pričakovati, da bodo mesta v garažah dobili brezplačno, je dodala Konda. "Nekdo jih mora zgraditi in to je treba plačati."

To tudi ne pomeni, da bodo v novogradnjah parkirna mesta za vseh 2400 stanovanj, kolikor jih je v soseski. Pred sprejemom podrobnega prostorskega načrta bodo preverili interes etažnih lastnikov, po izkušnjah iz drugih delov Ljubljane – izpostavili so Fužine – pa je mogoče sklepati, da jih bo namen kupiti mesto v garaži izrazilo le nekaj deset. Kam torej z vsemi avtomobili, ki jih stanovalci danes puščajo na parkiriščih od obvoznice pa vse do Božičeve ceste, kjer bi lahko zrasle nove stavbe? 

Kdo je lastnik zemljišč?

Stanovalci trdijo, da so skladno z odločitvijo sodišča iz leta 2015, ki je leta 2017 postala tudi pravnomočna, lastniki zemljišč v naselju, vključno s parkirišči, in napovedujejo nove tožbe. "Lastništvo nas ne zanima," odgovarja Janković in pojasnjuje, da OPN zgolj omogoča gradnjo, kdor bo hotel graditi, pa bo moral delati občinski podrobni prostorski načrt. "Če je njihovo, kaj se potem razburjajo?"

Kot poroča Ljubljanainfo, je sicer odvetniška družba Lemut Strle že 16. oktobra, torej preden so bile spremembe OPN sprejete, v imenu Koordinacijskega odbora BS3 na župana, oddelek za urejanje prostora in člane mestnega sveta naslovila uradni dopis, s katerim so prebivalci zahtevali umik tistih sprememb, ki se nanašajo na omenjena zemljišča.

'Parkiranje v bližini prebivališča je privilegij'

"Treba se je zavedati, da je javno parkirno mesto v neposredni bližini prebivališča privilegij, ki pa ni vedno zagotovljen v kapacitetah, potrebnih za parkiranje vseh vozil. In občina ni dolžna zagotavljati parkirišč prav za vse avtomobile v mestu in tudi ni zmožna zadovoljevati vseh parkirnih potreb, ki se z leti zaradi večanja motorizacije nasploh pojavljajo tudi pri nas," so na naša vprašanja o pomislekih prebivalcev BS3 odgovorili na ljubljanski občini. 

"Tega ne moremo izvesti niti, če bi to želeli: prostor v mestu je namreč omejen in želimo ga namenjati ljudem (ne avtomobilom), kakovostnemu javnemu prostoru, sodobni infrastrukturi in lično urejenim površinam, ozelenitvi, raznolikim vsebinam," so še dodali in pojasnili, da je tudi celostna prometna strategija usmerjena v zmanjšanje rabe avtomobila in števila lastniških vozil ter spodbujanje trajnostnih alternativ.

Ob tem pa je Janković spomnil še, da so stanovalcem BS3 ponudili možnost parkiranja v garažni hiši Stožice za 40 evrov na mesec, a da velikega zanimanja ni bilo. "Zato smo potem dodali še Park and ride (P+R), ker ni bilo zadosti želja iz BS3," je pristavil.

bs3 parkiranje opn prostorski načrt mol ljubljana zoran janković
Naslednji članek

Predlog zakona: manj birokracije za slovenske vinogradnike in vinarje

Naslednji članek

V UKC Maribor zaposlena delavca s ponarejeno diplomo, oba že odpustili

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (73)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
12. 11. 2025 12.45
Evo, sem vedel...kaj pa, kdaj bojo pa na Clevelandski še ena lajna blokov ob cesti? Grems tavit, da kmalu, Zoki procentek gor, procentek dol, in vi boste proti Titu res ! Občinarji služijo miljone z dovoljenji, isti je vaš rešitelj resničar stevanović v KR pa seveda vsi okol njega v koaliciji...
ODGOVORI
0 0
Šarjan Marec
12. 11. 2025 12.41
+2
Kje se bodo vsi ti avtomobili polnili, ko bodo vsi električni ???
ODGOVORI
2 0
brabusednet
12. 11. 2025 12.40
+2
Zoki vas ima rad,prav vam bodi.Ga neutrudno volite namest v zapor ga strpat.V Beogradu ne bi tako počel.
ODGOVORI
2 0
Duh8
12. 11. 2025 12.35
+1
Normalen človek ne živi v Ljubljani. Med pločevino, gnečo in sosedi,ki ti vsakodnevno požirajo živce. Za ta denar raje hiška,travnik,gozd .
ODGOVORI
2 1
shift
12. 11. 2025 12.35
+2
to je samo izsiljevanje prebivalcev in stiskanje v kot ljudi z precej bosimi argumenti. nihče ne zahteva in pričakuje parkiranje tik pred vhodom, to da pa ponudiš P+R in garažno hišo stožice - precej pilatovska rešitev. On je dal ponudbo pa ni važna kakšna je, in je naredil svoje...precj smrdi okoli teh zemljišč, finančnih interesov, lastništva ipd... Aja saj res: ali so parkirišča v stožicah v celoti odprta? sem slišala da ne...ali je to res?
ODGOVORI
2 0
Tetrapan89
12. 11. 2025 12.34
-2
Ma to ima tam vsak družinski član po eden avto.. Stojijo po cele dneve v glavnem na parkiriščih. .. Vsi lepo na bicikelj pa mestni avtobus.
ODGOVORI
0 2
Artechh
12. 11. 2025 12.34
+2
Tele površine so bile na sodišču za lastniavo6 a je to občina ali etažni lastniki. In je šlo v korist etažnih lastnikov, nevem kdo bo tm karkoli gradil.... Ali pač?
ODGOVORI
2 0
Wolfman
12. 11. 2025 12.32
+1
Všeč mi je to. da se dviga v nebo cena garažnih boksev!
ODGOVORI
1 0
Acotova božičnica
12. 11. 2025 12.33
+1
Ja zato se splača živeti.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
12. 11. 2025 12.34
Kaj potem porečeš za stanovanja v Ljubljani!
ODGOVORI
0 0
Voluhar7
12. 11. 2025 12.32
+1
Podzemne garaže pod vsakim blokom in bil bilnproblem rešen zak je v tujini. No mibzakone sprejemamo po Avstriji nemčiji gradnjo pa od juzne afrike....
ODGOVORI
1 0
bronco60
12. 11. 2025 12.31
+3
Ha,ha,ha,ne bo garažni boks 25000€, ampak precej nižja cena, baje 23500€.
ODGOVORI
3 0
Wolfman
12. 11. 2025 12.33
+1
Bodo se že zmenili med sabo, kdao bo dal največ za boks!
ODGOVORI
1 0
12. 11. 2025 12.27
+1
Hvala bogu ne živim več v Ljubljani.
ODGOVORI
3 2
gozdar1
12. 11. 2025 12.25
+5
Te soseske nikoli nis bile grajene za tako količino pločevine. Sicer pa v mestu nekako ne moreš pričakovat, da imaš 3 avte na stanovanje.
ODGOVORI
6 1
semmy
12. 11. 2025 12.24
+3
Veste kje je problem? Ker bo Jankovič po novem občinskem prostorskem načrtu, če bo potrjen, posegel na zemljišča, ki so v postopku ugotovitve pripadajočega zemljišča k BS-3 in bo gradil na zemljiščih, ki niso, ne bodo njegova last. Na vsem parcelah ima vpisane plombe, ona pa še kar sprejema nov OPN. To ne dela samo v BS-3, to dela tudi drugod po Ljubljani. Predno gre s položaja, bi še nekaj procentov rad dal v svoj žep, to je samo to in nič drugega.
ODGOVORI
6 3
Srebrni breg
12. 11. 2025 12.22
+6
Za podzemna parkirišča pa eni še niso slišali, ker še v kameni dobi żivijo.
ODGOVORI
8 2
St. Gallen
12. 11. 2025 12.23
-1
Ni to Svica, tj Balkan
ODGOVORI
2 3
tron3
12. 11. 2025 12.22
-2
Zaradi pločevine, je v močvirju stanovanje vredno mogoče 100 € za kvadratni meter, ker je kvaliteta življenja v takšnih soseska ni vredna pol ki...
ODGOVORI
1 3
Artechh
12. 11. 2025 12.28
+2
Vrednostjo kar da trg. Bs3 stanovanja se vrtijo trenutno od 200 do 300k recimo. Odvisno od velikosti lokacije,...
ODGOVORI
2 0
Polkavalčekrokenrol
12. 11. 2025 12.21
+1
Pravijo da je zemljišče njihovo,ne razumem v čem je problem
ODGOVORI
1 0
severnik
12. 11. 2025 12.20
+1
To je pa katastrofa. Pustite naselja in okolico pri miru. Vse kar lahko naredite je, da zgradite poceni garažna mesta pod zemljo.
ODGOVORI
2 1
aljoteam
12. 11. 2025 12.20
+0
"Parkirnih mest namreč kronično primanjkuje in čeprav so s postavitvijo zapornic težavo zmanjšali, je niso rešili. " Kakšna logika je to. Kaj točno zapornica reši, razen tega, da je še manj parkirnih mest. Absolutno število parkirnih mest je sicer enako, ampak niso za vse enako dostopna, tako da se zaradi zapornic velikokrat zgodi, da je znotraj zapornic prosto mesto, kjer nekdo, ki tudi potrebuje parking na tem območju, ne more več do njega in se še bolj obremeni tista parkirišča pred zapornicami. Tako da zapornice definitivno niso rešitev, kvečjemu poslabšujejo probleme. Če bi vse zapornice v Ljubljani odprli bi bilo problemov s parkiranjem precej precej manj, bolj bi se vse porazdelilo.
ODGOVORI
2 2
Artechh
12. 11. 2025 12.29
+2
Reši to da ne more vsak tm paekiratko gre v stozice a koncert
ODGOVORI
2 0
fverdi
12. 11. 2025 12.20
-5
in še vedno folk rine v Ljubljansko greznico
ODGOVORI
0 5
wsharky
12. 11. 2025 12.19
-2
Zoki Spoki
ODGOVORI
2 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330