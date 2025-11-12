Bloki namesto parkirišč v soseski, ki se že zdaj duši v pločevini?

Stanovalce ljubljanskega naselja BS3 skrbi novi občinski prostorski načrt. Ta na velikih makadamskih parkiriščih ob robu soseske, kjer številni puščajo avtomobile, predvideva gradnjo večnadstropnih stavb. Kaj to pomeni za sosesko, ki se že zdaj duši v pločevini?

V 70. letih zgrajeno ljubljansko naselje BS3 – Bežigrajska soseska 3 ali pa kar Nove Stožice – se duši v avtomobilih. Parkirnih mest namreč kronično primanjkuje in čeprav so s postavitvijo zapornic težavo zmanjšali, je niso rešili. Videz soseske kazijo avtomobili, ki so parkirani povsod, kjer se le najde prostor, prebivalci pa so zdaj zaskrbljeni, da se bodo razmere še poslabšale.

Številni namreč svoja vozila puščajo na večjih makadamskih parkiriščih ob robu soseske, ob Vojkovi ulici, kjer bi po novem občinskem prostorskem načrtu (OPN) lahko zrasle večnadstropne stavbe. Gre za zemljišča, na katerih je bila pred oktobra sprejetimi spremembami OPN dopustna le gradnja garažnih hiš in samostojnih parkirišč za potrebe večstanovanjskih stavb. "Sedanje možnosti parkiranja ne zadovoljujejo potreb stanovalcev in jih silijo v parkiranje med nizkimi objekti, kar ni v skladu s požarno varnostjo. V naselju ni hidrantov, ki bi gasilcem olajšali gašenje, tako da obstaja izjemno velika požarna nevarnost," opozarjajo etažni lastniki.

Jaz trdim, da bo za stanovalce BS3 bolje, ker bodo zaščiteni pred hrupom in dodatna parkirna mesta bodo pridobili v garaži. Župan Zoran Janković

"Predvsem je problem, da stanovalci napačno parkirajo. Vsak bi pripeljal do svojega vhoda, parkirajo po zelenicah, po dovoznih poteh. To je njihovo naselje, ker so lastniki," pa jim je na novinarski konferenci žogico vrnil župan Zoran Janković, ki odločno zagovarja spremembe prostorskega načrta. "Plan je dober, trdim, da bodo dobili dodatna parkirna mesta," je dejal. V OPN so namreč dodali pogoj, da potencialni graditelj zagotovi tudi parkirna mesta za potrebe obstoječih objektov v soseski BS3.

"Na območju, kjer je bila v sklopu soseske BS3 načrtovana gradnja parkirnih hiš, so bila določila OPN MOL ID spremenjena na način, da se dopusti gradnja večstanovanjskih stavb etažnosti do P+3+T pod pogojem, da je treba v sklopu novogradenj zagotoviti tudi parkirna mesta za potrebe obstoječih objektov v soseski BS3," pojasnjujejo na MOL.

"Ideja je, da se na teh lokacijah, kjer je trenutno urejeno parkiranje, omogoči gradnja stanovanjskega objekta z garažami. Torej da se s tem, da se zgradijo stanovanja, na ta način tudi financira potem gradnja dodatnih garažnih mest, ki se zagotovijo za potrebe obstoječih prebivalcev," je pojasnila vodja oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljane (MOL) Katarina Konda. Janković ob tem obljublja, da se bo zavzemal, da bodo okoliški prebivalci v garaži pod novogradnjo dobili parkirno mesto po proizvodni in ne tržni ceni. "Se pravi, da ne bo 25.000, pa se zdaj prodajajo po 20 ali 30.000, ampak bo precej nižja. To bo naša zahteva v podrobnem prostorskem načrtu. Kdorkoli bo gradil." Ne morejo pa ljudje pričakovati, da bodo mesta v garažah dobili brezplačno, je dodala Konda. "Nekdo jih mora zgraditi in to je treba plačati." To tudi ne pomeni, da bodo v novogradnjah parkirna mesta za vseh 2400 stanovanj, kolikor jih je v soseski. Pred sprejemom podrobnega prostorskega načrta bodo preverili interes etažnih lastnikov, po izkušnjah iz drugih delov Ljubljane – izpostavili so Fužine – pa je mogoče sklepati, da jih bo namen kupiti mesto v garaži izrazilo le nekaj deset. Kam torej z vsemi avtomobili, ki jih stanovalci danes puščajo na parkiriščih od obvoznice pa vse do Božičeve ceste, kjer bi lahko zrasle nove stavbe?

Kdo je lastnik zemljišč?

Stanovalci trdijo, da so skladno z odločitvijo sodišča iz leta 2015, ki je leta 2017 postala tudi pravnomočna, lastniki zemljišč v naselju, vključno s parkirišči, in napovedujejo nove tožbe. "Lastništvo nas ne zanima," odgovarja Janković in pojasnjuje, da OPN zgolj omogoča gradnjo, kdor bo hotel graditi, pa bo moral delati občinski podrobni prostorski načrt. "Če je njihovo, kaj se potem razburjajo?" Kot poroča Ljubljanainfo, je sicer odvetniška družba Lemut Strle že 16. oktobra, torej preden so bile spremembe OPN sprejete, v imenu Koordinacijskega odbora BS3 na župana, oddelek za urejanje prostora in člane mestnega sveta naslovila uradni dopis, s katerim so prebivalci zahtevali umik tistih sprememb, ki se nanašajo na omenjena zemljišča.

