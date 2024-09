BSF: na Bledu bodo skušali graditi mostove za preseganje razdorov

Sledil bo panel voditeljev z udeležbo predsednikov vlad Slovenije, Hrvaške, Albanije in Srbije, Roberta Goloba, Andreja Plenkovića, Edija Rame in Miloša Vučevića .

Tema vojne v Gazi bo na sporedu v nadaljevanju prvega dne foruma, saj bodo udeleženci prisluhnili spletnemu pogovoru z generalnim sekretarjem in soustanoviteljem Palestinske nacionalne pobude Mustafo Bargutijem, ki mu bo sledil pogovor z nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico Cipi Livni. Njena udeležba je razburila nevladnike in stranko Levica, ki so od vlade zahtevali, naj ji prekliče vabilo, kar so organizatorji zavrnili, saj da je BSF namenjen soočanju različnih pogledov.

Na BSF bo govora tudi o širitvi EU, predsedniških volitvah v ZDA, kibernetski varnosti, boju proti dezinformacijam, energetski in vodni varnosti ter zelenem prehodu. Napovedana je udeležba številnih vidnih predstavnikov držav in civilne družbe, vključno s von der Leyen in Julijo Navalno, soprogo pokojnega ruskega oporečnika Alekseja Navalnega.

Zaradi BSF bo na Gorenjskem občasno povečan in oviran promet, je opozorila policija, vzpostavljene bodo tudi kratkotrajne zapore prometa.