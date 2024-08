'BSF naj umakne vabilo Cipi Livni, soodgovorni za smrt več kot 1100 Palestincev'

Kot navajajo, je bila namreč Izraelka tekom svoje politične kariere soodgovorna za izraelsko vojno operacijo Cast Lead, ki je v letih 2008 in 2009 vzela več kot 1100 palestinskih življenj in z domov izgnala več kot 100.000 prebivalcev Gaze.

V Levici se pridružujejo opozorilom civilne družbe in pobudi, naj gostitelj letošnjega Blejskega strateškega foruma prekliče vabilo nekdanji podpredsednici izraelske vlade, zunanji ministrici in članici izraelskega vojnega kabineta Cipi Livni , ki je navedena kot ena od gostij dogodka.

"Zaradi njene vloge v operaciji so v Veliki Britaniji zanjo izdali celo priporni nalog, genocid v Gazi pa tudi danes javno podpira," so sporočili iz Levice. Oktobra lani je namreč dejala, da Izrael ni odgovoren za civiliste, ki jih izraelska vojska ubije na območjih, s katerih je zahtevala, da se odstranijo.

Humanitarna organizacija Amnesty International navaja, da je bilo med operacijo Cast Lead ubitih približno 1400 Palestincev, med katerimi je bilo več sto neoboroženih civilistov. Med 22-dnevno vojno operacijo je po njihovih navedbah umrlo okoli 300 otrok, več kot 115 žensk in približno 85 moških, starejših od 50 let.

Slovenija je pred meseci Palestino priznala kot samostojno in suvereno državo, so poudarili. "Temu pomembnemu diplomatskemu koraku mora nujno slediti bolj odločna politika bojkota na diplomatski, politični, kulturni in gospodarski ravni ter dezinvesticije in sankcije proti Izraelu," so sporočili ter ob tem organizatorje pozvali tudi, naj zagotovijo, da predstavniki izraelske oblasti na forumu ne sodelujejo v nikakršni vlogi.

"Zapiranje vrat blejskega foruma za predstavnice in predstavnike okupacijskih izraelskih oblasti predstavlja pomemben korak v tej smeri; smeri zagotavljanja miru in blaginje za ljudi na okupiranih palestinskih ozemljih," so še zapisali.

Levica bo v primeru udeležbe Cipi Livni v celoti bojkotirala Blejski strateški forum, k temu pa pozivajo tudi ostale udeležence dogodka. "Če je Blejski strateški forum ponos slovenske diplomacije in osrednje prizorišče zunanjepolitičnega dogajanja, na njem nimajo kaj početi izvajalci množičnih kršitev mednarodnega prava in zločinov proti človeštvu," so dodali.

MZEZ: Namen foruma je spodbujanje dialoga in razumevanja med različnimi akterji

O pozivih k umiku vabila izraelski političarki je na novinarski konferenci spregovoril tudi podpredsednik vlade Matej Arčon. Dejal je, da organizacija foruma poteka s strani ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter da te točke na sestanku koalicije, ki je bil pred sejo vlade, niso odpirali.

Zunanje ministrstvo pa se že v torek odzvalo, da je BSF regionalni strateški forum, ki združuje ljudi različnih, tudi nasprotujočih si pogledov. "Namen foruma je spodbujanje dialoga in razumevanja med različnimi akterji, tudi v najbolj zahtevnih in konfliktnih okoliščinah," so zapisali.

Zagotovili so še, da je vodilo slovenske zunanje politike na Bližnjem vzhodu doseg dogovora o politični rešitvi dveh držav, Izraela in Palestine, ki živita v miru drug z drugim. V tem kontekstu pa je po oceni ministrstva ključnega pomena, da slišimo in razumemo poglede vseh strani, vključno z izraelsko, saj lahko le na ta način prispevamo k iskanju trajnih rešitev in krepitvi mirovnega procesa.