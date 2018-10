BTC: Koprivnikar ni pomagal pri pridobitvi licenc 5G

Mediji so namreč v začetku tedna poročali o domnevni korupciji pri povezavah med frekvencami za BTC in Koprivnikarjevo zaposlitvijo v tej družbi. BTC je po teh navedbah licence za 5G prejel brez javnega razpisa in brezplačno, družba pa je v času Koprivnikarjevega vodenja ministrstva poleg tega prejemala tudi "nenavadno visoka nakazila".

Koprivnikar je obtožbe zanikal že v torek, zdaj pa so se odzvali tudi v BTC. Kot so sporočili, jim je frekvence z dvema odločbama podelila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), in sicer na podlagi javnega poziva, na katerega so se lahko odzvali vsi.