Bučnih silvestrovanj na prostem tudi letos ne bo

V Kopru bodo tri restavracije nudile silvestrski meni, dve pa večerjo po naročilu, so navedli v Mestni občini Koper. V teh dneh je odprto tudi drsališče v Taverni. Tam bo danes mogoče drsati do 18. ure.

Organiziranega silvestrovanja, ki so ga na mariborskem zavodu za turizem načrtovali na Glavnem trgu in Trgu Leona Štuklja, zaradi zadnjih ukrepov za zajezitev covida-19 ne bo. Letos niso postavili niti drsališča, a je mogoče drsanje na zasebnem drsališču pri gostinskem lokalu tik ob Mestnem parku.

Rakete iz papirja in razgradljivih materialov bodo tudi letos v zeleni barvi, ki je barva Ljubljane in silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. Neto cena tega ognjemeta je 4000 evrov. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni, rakete pa bodo nizko leteče.

Kot prvi bodo danes ob 11. uri po srednjeevropskem času v leto 2022 vstopili v tihomorski otoški državi Samoa, ob 14. uri se bodo novega leta med drugim razveselili v Sydneyju, ob 21. uri v Združenih arabskih emiratih, še uro kasneje pa v Moskvi.

Od evropskih držav se bodo med prvimi od starega leta poslovili v Grčiji, na Finskem in v baltskih državah, in sicer ob 23. uri po srednjeevropskem času. Uro zatem bo poleg Slovenije v leto 2022 vstopila še večina drugih držav članic Evropske unije. Sledili bodo še Britanci in Portugalci.

1. januarja ob 4. uri po srednjeevropskem času se bodo novega leta razveselili še Argentinci in del Brazilcev. V ZDA bodo dve uri kasneje najprej v novo leto vstopili na vzhodni obali, vključno z New Yorkom, ob 9. uri po srednjeevropskem času pa na zahodni obali, tudi v Los Angelesu. Kot zadnja bosta leto 2021 ob 13. uri po srednjeevropskem času zapustila nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok.

Marsikje so zaradi pandemije znova odpovedali množična silvestrovanja na prostem, med drugim v Italiji, na Dunaju, v Berlinu, Parizu in Riu de Janeiru. Ponekod jih kljub temu spet pripravljajo, a večinoma ob upoštevanju omejitvenih ukrepov. Za to so se odločili v Madridu, Moskvi, Sydneyju in New Yorku.