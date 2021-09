Nov rekord: 'Bučo je treba tudi božati, da bi postala velika, težka in najlepša'

V Mozirskem gaju so postavili novi rekord – 719-kilogramsko bučo. Janko Lovše iz Velike Ševnice pri Trebnjem je svojo bučo skrbno negoval ter kljub slabi letini in vremenu pripeljal v Mozirje najtežjo bučo, ki jo je ta kraj videl. "Niso pomembna le gnojila, voda in zemlja, bučo je treba tudi božati, da bi postala velika, težka in najlepša," je povedal Janko.