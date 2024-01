Budistični vodja se ni pojavil na sojenju zaradi pedofilije

OGLAS

Ronan Chatellier oziroma Shenpen Rinpoče se predobravnavnega naroka na ljubljanskem okrožnem sodišču ni udeležil niti v živo niti prek video konference, poroča Dnevnik. Trenutno se sicer nahaja v Franciji, kamor se je po izpustitvi iz pripora zatekel že pred desetletjem. Nekdanji vodja ljubljanske budistične kongregacije Dharmaling se mora tokrat na sodišču zagovarjati zaradi dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Žrtvi sta dve, in sicer njegova danes že odrasla posvojenca.

Šenpen Rinpoče FOTO: POP TV icon-expand

Vabilo na narok mu je bilo vročeno že decembra, svojega izostanka pa po besedah sodnice Neve Bizjak ni opravičil, poroča omenjeni časnik. Je pa sodnica kljub temu štela, da krivde ne priznava, saj je vložil ugovor zoper obtožnico. Sojenje bo sicer zaradi varstva osebnega in družinskega življenja oškodovancev in obtoženca potekalo za zaprtimi vrati, tudi danes je zato sodnica predstavnike medijev poslala iz dvorane.

Ena od oškodovank v tem postopku je tudi Katja Pančur, ki jo je obtoženec posvojil iz ruske sirotišnice. O zlorabah je javno spregovorila že lani, letos pa je še več podrobnosti razkrila v pogovoru v POPKASTU z Gregorjem Trebušakom. Kot je povedala, jo je Rinpoče kot 10-letno deklico posvojil leta 2003, pri 12 pa je pristala v Sloveniji, kjer je budistični vodja vodil skupnost Dharmaling. Povedala je, da jo je "zdravil" z dotiki, pri 15 pa je z njim tudi zanosila. Nadzoroval je vsak njen korak in ji preprečil vse stike s sestro in z okolico. In nihče ni opazil ali pa želel opaziti ničesar. Danes 30-letna mama trem otrokom o vsem tem govori na glas. A strahovi, spomini, občutki so za vedno zapisani v njenem telesu in bodo del nje vse življenje. S tem se spopada vsak dan.