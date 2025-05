Budnica v Dupljah predčasno zaključena, ker je domačin poklical policijo

"Spoštovani, obveščamo vas, da je bila letošnja prvomajska budnica žal predčasno zaključena in ni bila izvedena v celoti, kot je bilo načrtovano. Do prekinitve je prišlo zaradi prijave, podane na Policijo, ki smo jo bili dolžni spoštovati," so nekaj minut pred 7. uro prek Facebooka sporočili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Duplje.

Kot so še dodali, je namen budnice ohranjati dolgoletno tradicijo, njihovi člani pa jo izvajajo z veseljem.

Na predvečer praznika dela so sicer po vsej državi potekala številna kresovanja, danes pa po tradiciji sledijo budnice, pohodi in rajanja okoli mlaja.