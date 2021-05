Bujna in gosta trava

Nasveti za čudovito zelenico

Ni večjega užitka kot posedeti na terasi in uživati v pogledu na čudovito zeleno travo. Smaragdni odtenki so balzam za vse čute, vonj sveže pokošene trate pa nas povezuje z naravo in umirja. Sanje vsakega lastnika vrta je posedeti na enakomerno kratko pristriženi trati, ki spominja na preprogo. Otroci komaj čakajo, da pričnejo svoje pustolovščine na vrtu in zabijejo prvi gol v vrata na čudovito pokošeni zelenici.

icon-expand Redna košnja in ustrezna nega vas obdarita z lepo, zeleno in gosto trato. FOTO: Arhiv ponudnika

Različne travne mešanice so primerne za določen tip zemlje, različne vremenske pogoje in namen. Spomladi odstranite plevel in mah, ki se bo zagotovo hitro razrastel. Priporočljivo je, da trato prezračite, odstranite stare zaplate, korenine in ostanke mahu. Košnjo vedno prilagodite rasti oziroma višini trave in ne določnemu dnevu. Za optimalno rast, višino košnje prilagajamo in odrežemo vsakič malenkost več. Glede na sorto trave in letni čas odrežemo ustrezno višino, praviloma pa odrežemo le tretjino. Poleti med pripeko odrežemo načeloma manjše delčke, saj tako omogočamo boljšo rast. Rezila kosilnice naj bodo vedno primerno ostra, da ne poškodujete bilk.

Trava se lepše odstriže pri neenakomerni košnji. Robotske kosilnice poskrbijo za enakomerno odstrižene vrhove trave. Delčkov ni potrebno odstranjevati, saj padejo h koreninam in pognojijo tla. Rezanje bilk glede na višino poskrbi za dobro rast, pogostost košnje pa za zatiranje plevela.

Izjemno inteligenti SILENO GARDENA SILENO minimo je nova generacija popolnoma samodejnih in natančnih robotskih kosilnic. Prepričajo z izjemnimi lastnostmi in zanesljivo skrbijo za vaš travnik, da lahko dragoceni čas namenite drugim dejavnostim. Izjemno tihe robotske kosilnice so okretne in kosijo travo tudi tekom deževnih dni. Neutrudno delajo dan in noč, njihov edini cilj je popolnoma urejen travnik.

SILENO minimo je izjemno učinkovita in cenovno ugodna rešitev za trate do 250 m2 ter 500 m2. Aplikacija GARDENA za iOS in Android ponuja upravljanje kosilnice s povezavo Bluetooth. Polnilno postajo robotske kosilnice lahko poljubno namestite na vrt in pustite zunaj tudi pozimi. Funkcija CorridorCut omgoča, da SILENO minimo enostavno pokosi tudi ozke prehode in slepe ulice, širše od 60 centimetrov. Ko pride do konca slepe ulice se obrne, odpelje nazaj in znova kosi. Čiščenje je izjemno enostavno, saj lahko uporabite kar vrtno cev.

Če nimate robotske kosilnice, ki bi za vas kosila vrt, se lahko odločite za bolj sproščen in divji izgled vrta. Manjši predel vrta namenite urejeni zelenici, kateri namenite svoj prosti čas, preostanek pa pustite, da se razraste z gostim zelenjem ter cvetjem. Tudi v nepopolnosti se skriva čar, saj bo divje cvetje poskrbelo za različne obiskovalce, od metuljev do čebel.

