Pasti ekstremnih prehranjevalnih in vadbenih režimov

Ekstremne telesne preobrazbe mladih zgolj v nekaj mesecih. Med pristaši bulk and cuta je tudi 17-letni Peter Norheim z Norveške, ki redno odmerja hrano in se poti v fitnesu.

Ko so posamezniki na bulku, jedo vse, kar jim pride pod roke – zakonitosti režima razloži fitnes trener Gašper Simčič."Seveda treniramo zraven, vadba moči, da pride do volumna. Potem pa kakšna dva meseca pred poletjem, ko se odločimo, da hočemo biti malo bolj izrezani, pa gremo na cut. Kar pomeni, da smo v kalorijskem deficitu, da poleg moči dodamo še kakšno kardio vadbo, se pravi ali intervale ali vzdržljivostno kardio vadbo, da bolj ciljamo na izgubo telesne maščobe."

Pogosteje se sicer za ta trend odločajo fantje, v številkah pa pomeni: "Če govoriva, da fant porabi na dan 2500 kalorij, jih bo moral v bulku pojesti 3000–3500, v deficitu, ko gre pa na cut, pa tam 1500–1800." In prav to obdobje je – priznava Peter – precej zahtevno. "Popoldne oziroma zvečer sem zelo utrujen, slabše spim, tudi v šoli smo precej utrujen," o posledicah take prakse pravi Norheim.

Tudi če mlado telo tak način življenja načeloma lahko predela, Simčič opozarja: "Z vsako sezono, ko to počnemo, so učinki večji na telo, na organizem sam. Se pravi, prebavila so obremenjena, želodec in črevo sta preobremenjena."

In tu še ni konec pasti. Obsedenost s pravilno, zdravo prehrano – imenovana ortoreksija – lahko po besedah Simčiča zelo hitro preraste v anoreksijo. "Druga skrajnost anoreksije je pa bigoreksija, tega veliko ljudi ne pozna. To je pa, ko želijo ljudje biti čim večji, seveda govoriva o mišični masi, ampak zraven pride tudi telesna maščoba in gre spet za isto vrsto, samo v nasprotni smeri kot anoreksija. Da si čim večji, čim bolj opazen, glavni na vasi."

Fit podoba ima torej tudi nezdravo plat, njena cena pa je lahko zelo visoka.