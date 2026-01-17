Naslovnica
Slovenija

Po Trumpu poimenovali bulvar: 'Te izjemne geste se bom spominjal do konca'

17. 01. 2026

Avtor:
Ne.M. STA
Bulvar poimenovali po Trumpu

Bulvar, ki vodi neposredno do zasebnega posestva predsednika ZDA Donalda Trumpa Mar-a-Lago v mestu Palm Beach na Floridi, po novem nosi ime President Donald J. Trump Boulevard.

Na petkovi slovesnosti na Floridi so razkrili novo cestno tablo s Trumpovim imenom. Gre za odsek ulice Southern Boulevard, ki vodi z letališča neposredno do posestva Mar-a-Lago, kjer se Trump pogosto zadržuje ob koncih tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob slovesnosti je Trump dejal, da ima "rad ljudi na Floridi".
Ob slovesnosti je Trump dejal, da ima "rad ljudi na Floridi".
FOTO: AP

V tej zvezni državi na jugu ZDA uživa republikanski politik veliko podporo. "Rad imam prebivalce Floride. Rad imam celotno območje Palm Beacha. Tu sem že dolgo časa," je Trump dejal na petkovi slovesnosti, ko so razkrili tablo z novim imenom ulice, poročajo ameriški mediji. "Te izjemne geste se bom spominjal do konca življenja."

Preberi še Umetniki zaradi preimenovanja kultnega centra odpovedujejo nastope

V Trumpovem drugem predsedniškem mandatu je bilo po njem poimenovanih že več ustanov in krajev. Med drugim je znamenita kulturna ustanova Kennedy Center v ameriški prestolnici Washington pred časom dobila tudi Trumpovo ime, kar je sprožilo precej kritik.

trump bulvar

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25.maj
17. 01. 2026 13.18
v jugoslaviji smo tudi imeli enega takega, da je moralo biti po njem poimenovano vse možno
Odgovori
0 0
Luka40
17. 01. 2026 13.16
Niso ga poimenovali! Sam je naročil, da ga morajo!
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
17. 01. 2026 13.03
Tudi pri nas bi moral biti Trg žrtev Ivana Janše.
Odgovori
-1
0 1
Presrani
17. 01. 2026 13.14
Gospod Maljevac mora tudi dobiti spomenik.
Odgovori
0 0
Castrum
17. 01. 2026 12.59
Vedno je potrebno zaupati stroki in samo stroki. Pika. Končna pika. ....In tisti ki se danes upravičeno posmehujete Trumpu, koliko izmed vas je takih ki ste v času kovida širili dvome v cepiva in niste verjeli stroki?
Odgovori
+0
1 1
Castrum
17. 01. 2026 12.53
Vedno je potrebno zaupati stroki in samo stroki. Pika. Končna pika. ....In tisti ki se danes upravičeno posmehujete Trumpu, koliko izmed vas je takih ki ste v času kovida širili dvome v cepiva in niste verjeli stroki?
Odgovori
-1
1 2
trunck1
17. 01. 2026 13.00
O kakšni stroki ti to? Tip je totalno odtrgan s povprečnim IQ-jem. Takšnih agresivnih izkoriščevalcev je ogromno, res pa je, da večini ne uspe. Ko pa nekomu uspe nastane katastrofa.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
17. 01. 2026 13.06
Moj komentar je padel v napačen članek. Pišem o paracetamolu.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
17. 01. 2026 12.52
Trump in golob oba narcisa in samodršca
Odgovori
0 0
vlahov
17. 01. 2026 12.48
Edini Trump se malo upira socialističnim globalistom.Hvala
Odgovori
-1
1 2
Sixten Malmerfelt
17. 01. 2026 12.48
Lohk bi kakšno greznico poimenovali po njem!
Odgovori
+1
2 1
jank
17. 01. 2026 12.34
Ko bodo po Trumpu poimenovali kakšno opico, bo na svetu mnogo bolje.
Odgovori
+1
3 2
igornov
17. 01. 2026 12.26
Glede na starost in njegovo bluzenje, se mu ne bo treba dolgo spominjati. Al ga bo pobralo po naravni poti, ali pa bo šel po Kennedyjevi poti.
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
17. 01. 2026 12.25
Nekdo se pa zna prilizovati...
Odgovori
+1
1 0
Rafael Kramar
17. 01. 2026 12.25
Bravo g. Tump, zaslužili ste si !!
Odgovori
-6
1 7
NeXadileC
17. 01. 2026 12.27
Ni's verjet...
Odgovori
+0
1 1
25.maj
17. 01. 2026 13.20
a je tvoj ded al babica tudi z navdušenjem pozdravljal 1941 v mariborau
Odgovori
0 0
coca.eskim
17. 01. 2026 12.20
Tip sam sebi to dela. Kaki narcis.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
