Po Trumpu poimenovali bulvar: 'Te izjemne geste se bom spominjal do konca'

Na petkovi slovesnosti na Floridi so razkrili novo cestno tablo s Trumpovim imenom. Gre za odsek ulice Southern Boulevard, ki vodi z letališča neposredno do posestva Mar-a-Lago, kjer se Trump pogosto zadržuje ob koncih tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob slovesnosti je Trump dejal, da ima "rad ljudi na Floridi". FOTO: AP

V tej zvezni državi na jugu ZDA uživa republikanski politik veliko podporo. "Rad imam prebivalce Floride. Rad imam celotno območje Palm Beacha. Tu sem že dolgo časa," je Trump dejal na petkovi slovesnosti, ko so razkrili tablo z novim imenom ulice, poročajo ameriški mediji. "Te izjemne geste se bom spominjal do konca življenja."