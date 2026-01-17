Po Trumpu poimenovali bulvar: 'Te izjemne geste se bom spominjal do konca'

Na petkovi slovesnosti na Floridi so razkrili novo cestno tablo s Trumpovim imenom. Gre za odsek ulice Southern Boulevard, ki vodi z letališča neposredno do posestva Mar-a-Lago, kjer se Trump pogosto zadržuje ob koncih tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
V tej zvezni državi na jugu ZDA uživa republikanski politik veliko podporo. "Rad imam prebivalce Floride. Rad imam celotno območje Palm Beacha. Tu sem že dolgo časa," je Trump dejal na petkovi slovesnosti, ko so razkrili tablo z novim imenom ulice, poročajo ameriški mediji. "Te izjemne geste se bom spominjal do konca življenja."
V Trumpovem drugem predsedniškem mandatu je bilo po njem poimenovanih že več ustanov in krajev. Med drugim je znamenita kulturna ustanova Kennedy Center v ameriški prestolnici Washington pred časom dobila tudi Trumpovo ime, kar je sprožilo precej kritik.
