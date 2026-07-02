Buren prehod hladne fronte s točo in močnimi sunki vetra

Ob 21. uri se je v Ulici istrskega odreda v Kopru zlomila veja na drevesu in ogrožala mimoidoče. Gasilci JZ GB Koper so jo odstranili, poroča Uprava za zaščito in reševanje.
Malo pred 22.30 pa se je v Rozmanovi ulici v Kopru zaradi vetra odlomila večja veja in padla na dovozno pot pri večstanovanjskem objektu. Tudi tam so posredovali gasilci JZ GB Koper, ki so vejo razžagali in odstranili s poti.
Na Koprski cesti v Portorožu pa je drevo padlo na cestišče in poškodovalo parkirano vozilo. Gasilci so ga odstranili in razžagali.
Burno vremensko dogajanje se je začelo že popoldne. Močnejša nevihta je nastala na območju med Kozino in Podgradom. Dve nekoliko močnejši nevihtni celici sta bili tudi zahodno in severno od Postojne ter na območju Borovnice.
Dve močnejši nevihtni celici sta se pozno popoldne razvili tudi nad Tolminom in nad Mojstrano. V širši okolici Ajdovščine, Idrije in Tolmina in nekaterih drugih krajev je padala tudi toča.
Vikend bo sončen
Danes bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.
Jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija.
V soboto in nedeljo bo povečini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
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