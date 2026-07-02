Buren prehod hladne fronte s točo in močnimi sunki vetra

Ob 21. uri se je v Ulici istrskega odreda v Kopru zlomila veja na drevesu in ogrožala mimoidoče. Gasilci JZ GB Koper so jo odstranili, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Malo pred 22.30 pa se je v Rozmanovi ulici v Kopru zaradi vetra odlomila večja veja in padla na dovozno pot pri večstanovanjskem objektu. Tudi tam so posredovali gasilci JZ GB Koper, ki so vejo razžagali in odstranili s poti.

Na Koprski cesti v Portorožu pa je drevo padlo na cestišče in poškodovalo parkirano vozilo. Gasilci so ga odstranili in razžagali.