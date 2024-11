Burgerji, teksaška vodka in orokavičeni Bernie

250 ljudi v večernih toaletah je v torek zvečer napolnilo prostorno sobano v kleti enega izmed ljubljanskih hotelov. Po stenah so visele ameriške zastavice, pladnji so se šibili pod znamenitimi burgerji. V kozarcih sicer ni bil znameniti viski, je pa bil koktejl z vodko iz Teksasa, obarvan v rdečo ali modro. Torej v dve barvi, ki sta zaznamovali ta večer. Oči vsega sveta so bile namreč v zadnjih urah uprte v ZDA, kjer so se rdeči republikanci in modri demokrati potegovali za tako željene ključe Bele hiše.

"Američani udeležbo na volitvah vidimo kot našo državljansko dolžnost. Zelo smo ponosni na demokracijo in na svobodo, ki nam jo prinaša," je za 24ur.com poudarila Melania Arreaga, odpravnica poslov na ameriškem veleposlaništvu, ki je skupaj z Ameriško gospodarsko zbornico (AmCham) v v Sloveniji pripravilo dogodek v Ljubljani, s katerim so obeležili napeto dogajanje v Združenih državah Amerike. 250 gostov je bilo predvsem iz slovenskega gospodarskega sveta, prišlo je tudi 13 veleposlanikov v Sloveniji, med njimi tudi kitajski.

Panel pred banketom je služil predvsem političnim, gospodarskim in medijskim analizam boja med Kamalo Harris in Donaldom Trumpom. Jasno je bilo, da bo zmaga enega ali drugega vplivala tudi na svetovno gospodarstvo.

Nas pa je zanimalo tudi, kako so Američani, ki so zdaj nov (trenutni) dom našli v Sloveniji, volilno odločanje v preteklosti doživljali na domačih tleh.

Kot v filmih John Stubbs prihaja iz majhnega mesta Smithfield v Severni Karolini, starši so ga vedno jemali s seboj na volišče že kot otroka: "Šli smo v gasilski dom, kjer sem se družil z gasilci, medtem ko so starši odšli na volišče. Ko so se vrnili, so mi prinesli nalepko, ki sem jo lahko nosil, nato pa sem odšel nazaj v šolo," se je v pogovoru z nami vrnil v otroštvo.

V ZDA hkrati s predsedniškimi potekajo tudi volitve za številne druge položaje na državni in lokalni ravni, sogovornik se spominja, kako so bili na kandidatnih listah pogosto tudi njegovi družinski člani: "Enkrat sta me starša poslala v šolo z majico, ki je imela spredaj podobo enega strica, ki je kandidirat za okrožnega sodnika, zadaj pa drugega, ki je kandidiral za šolski odbor. Zvečer smo odšli v poslopje sodišča, kjer smo gledali, kako ljudje na tablo vpisujejo rezultate posameznih okrajev in okrožij. Za pet- ali desetletnika je bilo fascinantno opazovati 75-letno žensko z velikanskim pisalom pred velikansko tablo, ko je vpisala, da je iz Tallulaha prišlo 73 glasov. Vzel sem svoje pisalo in sam sešteval, nato pa tekel k mami in očetu ter sporočal, kdo vodi in kdo izgublja. Neverjetna izkušnja, ki se je bom vedno spominjal, šlo je za pravi družinski dogodek," se mu svetijo oči.

"Predvsem pa gre za dogodek celotne skupnosti, sploh v manjših skupnostih. Zberejo se vsi skupaj in debatirajo o tem, koga bi morali voliti in zakaj. Ko je vsega konec pa oddideš domov, skuhaš večerjo z družino in naslednji dan v časopisu prebereš, kdo je zmagal," pristavi.

Potem je odrasel, vendar se nekatere stvari niso spremenile. "Še vedno debatiram s svojim očetom, ki še najprej živi v rojstnem kraju. Še vedno voli na istem mestu, tja ga je odpeljala moja sestra, ki mu je volilni listič prinesla ven, glasoval je iz avtomobila, saj zdaj že težko hodi. Še vedno pozna vse tam, skupaj so razpravljali, nekateri na voliščih postavajo še dolgo po glasovanju in tam kramljajo z vsemi, res gre za tovariški dogodek v soseski," pojasnjuje. So pa drugačni večeri. Ni več velikanskih pisal in tabel, primat so prevzeli računalniki. "Vse zato poteka hitreje, vseeno pa so rezultati sporočeni okrožnemu volilnemu odboru, ki nato poroča zvezni državi, zato ljudje še vedno pihajajo na sodišče," je opisal dinamiko malega ameriškega mesteca s približno 15.000 prebivalci. Hkrati pritisnila gumb in nazdravila Tradicija še vedno ostaja tudi del njega. John Stubbs je zdaj rezident Washingtona D.C., kjer se je na volišču v eni izmed tamkajšnjih osnovnih šol prav tako oblikovala manjša skupnost, ki ga spominja na domači kraj. Po kramljanju na volišču sosedje oddidejo na pijačo ali pa pripravijo znameniti ameriški piknik z žarom.

Zvezni zakon pa tam dovoljuje glasovanje na daljavo, zato je svojo glasovnico po izkazu istovetnosti tokrat lahko oddal iz Slovenije, kamor je prišel zaradi službe na veleposlaništvu, prek zaščitega računalniškega strežnika. Pri tem pa ni zanemaril družinske tradicije. "Tudi moj soprog prihaja iz velike družine, kjer so počeli enako, zato skušava ohranjati nekakšno simboliko. Enako sva storila že na prejšnjih volitvah. Glasovnico sva izpolnila skupaj, vsak na svojem računalniku, ampak nisva kukala," se smeji. "Hkrati sva pritisnila gumb za odpošiljanje, nato pa si privoščila kozarec vina, da bi proslavila," z nasmehom oriše pripoved o ameriški ljubezni do demokracije. Pridih volilnega razburjenja so lahko doživeli tudi slovenski gostje večera, saj so lahko pred začetkom prireditve oddali svoj glas, nato pa do 22.00 čakali na razglasitev rezultatov. Na simboličnem glasovanju je s 56 odstotki glasov zmagala demokratska kandidatka Kamala Harris.

Orokavičeni Bernie Sanders A na majici enega izmed govorcev na panelu se je risala podoba nekega drugega demokrata, ki je nasmejala goste. "Ta podoba je ikonična - maska, rokavičke, bilo je pred tremi leti in pol, štirimi, na inavguraciji Joeja Bidna," je politolog Jernej Štromajer, ki je doktor znanosti s področja ameriških študij, razgrnil suknjič.

"Bernie Sanders bi moral danes zaključevati drugi mandat, če bi bil leta 2016 na glasovnici proti Donaldu Trumpu, pa žal ni. Sanders je še vedno eden izmed glasov v ameriškimi politiki, ki ima številno podporo, tudi med mladimi in je bil zelo aktiven v podpori Kamali Harris. Je predstavnik enega izmed kril demokratske stranke, človek, ki pooseblja progresivni levi del demokratov. Je pa dobro sporočilo tega, kar smo se pogovarjali danes - kako Kamalo Harris pravzaprav podpira zelo širok dežnik, vse od Bernieja Sandersa do Liz Cheney, hčerke nekdanjega republikanskega podpredsednika, ki je tudi sama vidna republikanska političarka."

Danes zjutraj pa se je izkazalo, da niti široka podpora Harrisovi ni bila dovolj. V Belo hišo se je zanesljivo vrnil Donald Trump.

Slovenija enih tistih držav, ki Ameriki niso naklonjene "Zdi se mi fenomen, koliko emocij se sprošča v zvezi s temi volitvami, ne le v Ameriki, ampak tudi po Evropi in po svetu," je za 24ur.com dejala predsednica AmChama Ajša Vodnik. Ravnokar se je sicer vrnila iz ZDA, kjer je poslovno obiskala Severno in Južno Karolino: "Južna Karolina je zelo prorepublikansko usmerjena, je pa Severna Karolina t.i. swing state in bo pomembno vplivala na izide volitev. Zanimivo je bilo opazovati, kako tam ni bilo opaziti neke vneme, saj zelo dobro delujejo skupaj z gospodarstvom," pravi.

"Slovenija je ena od tistih držav, ki ne mara Amerike. Po Gallupovi raziskavi je bila celo na 6. mestu nenaklonjenosti. To se mi zdi zelo narobe, to naše slovensko posploševanje, kaj Amerika je. Amerika je vseeno 50 zveznih držav, po Gausu vrhunski znanstveniki, pa tudi verjetno zelo nenavadni ljudje. Glede na to, da jih je več kot 300 milijonov, seveda najdeš vse pole. Z vidika Slovenije lahko vidimo Ameriko kot priložnost, konec dneva smo zavezniki, priložnosti na tem trgu so res velike, prav tako medkulturno sodelovanje. Zdi se mi, da je treba osvetliti tudi to in nehati biti zelo navijaški za eno ali drugo stran," je Vodnikova že včeraj poudarila, da bo AmCham sodeloval s katero koli administracijo, saj so apolitična organizacija.