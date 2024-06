Burja lomila drevje, ohladila morje in odpihnila sluz

Zaradi močne burje je Agencija za okolje (Arso) za danes zjutraj in dopoldne za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejši sunki burje so po nižinah Primorske dosegali celo hitrost do 100 kilometrov na uro, kar je za poletni čas dokaj nenavadno, pravi naš hišni prognostik Aleš Satler .

V Kopru so imeli tudi nekaj težav z vetrolomom. Burja pa je poškodovala in polomila tudi nekaj dreves v Parku Nade Žagar v Ilirski Bistrici.

Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Ajdovščino zaradi burje 2. stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina in Selo-Vogrsko-Ajševica pa je zaradi burje 1. stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Popoldne je burja sicer nekoliko oslabela. Burno vremensko dogajanje pa lahko pričakujemo tudi v prihodnjih dneh, saj je Arso za torek in sredo zaradi možnih neviht za vso državo izdal rumeno vremensko opozorilo.