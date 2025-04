Burja zaprla avtocesto, zastoji po državi

Primorska avtocesta je med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaradi burje zaprta. Zaradi prometne nesreče je promet oviran med Brezovico in razcepom Kozarje proti Ljubljani in na vipavski hitri cesti na prehodu Vrtojba proti Italiji. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah proti večjim mestom.