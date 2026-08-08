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Slovenija

Burna noč z nevihtami: meteorna voda poplavila nekaj objektov

Ljubljana, 08. 08. 2026 07.37 pred dvema dnevoma 2 min branja 48

Avtor:
M.S. STA
Nevihta nad Mariborom

Po rekordno dolgem vročinskem valu smo ponoči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Današnje dnevne temperature bodo nekoliko nižje kot v minulih dneh, najbolj vroče bo na Primorskem.

Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda poplavila več stanovanjskih objektov in hotel. Gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma.

V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu. Posredovali so gasilci PGD Solčava, ki so ogenj pogasili in drevo s pomočjo traktorja izvlekli iz gozda.

O podrtih drevesih poročajo tudi z Jesenic, Tolmina in Vidma.

Novi val vročine

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, napovedujejo na Arsu.

Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

Z nedeljo pa se bo začelo novo obdobje večinoma suhega in tudi vročega vremena, ki bo predvidoma trajalo vsaj do konca naslednjega tedna. V nedeljo bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem do 35 stopinj, nato pa bo še nekoliko bolj vroče. Vseeno pa naj bi temperatura ostala večinoma v razponu med 30 in 35 stopinjami in tako vsaj nekaj stopinj pod ravnmi iz tega tedna. Kakšna ploha in nevihta lahko na severu nastane predvidoma le v ponedeljek.

Težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek se bodo tako nadaljevale in verjetno še stopnjevale. Še naprej je po državi v veljavi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem pa je ta nevarnost zelo velika.

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KOMENTARJI48

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Ne hodimnavolitve
08. 08. 2026 12.42
Pri maši večkrat molimo za one v parlamentu, da bi sprejemali dobre odločitve za ljudi, prejšnjo nedeljo smo pa tudi za dež. Drugo molitev nam je bog dokaj hitro uslišal, prve pa nikakor ne sliši.🙃
Odgovori
+2
4 2
Cervantes Saavedra
08. 08. 2026 14.33
A ste molili tudi za točo ali pa jo je to Bog poslal gratis?
Odgovori
-1
0 1
Eksiflajs96
08. 08. 2026 12.37
Tko burna noc je bla da sem mogu takoj zjutraj z dezevnico (ki jo sploh ni) zalit vrt.. cel kup fijaska ter kaksen soden dan bo pa nic od nic
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
08. 08. 2026 11.58
A je konec požarne ogroženosti jutri imamo žar piknik v lastnem gozdu voda v bižini za vsak slučaj.Pa saj jutri inšpektorji ne delajo.
Odgovori
-1
2 3
zrela hruška
08. 08. 2026 11.30
včeraj suša danes poplave... kaj bi mi sploh radi?! 😁😅
Odgovori
+3
4 1
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.21
no na notranskem pa tokrad padli mimo dobili edino vlago ,da sedaj pri 25stopinjah veliko bol neznosno kot vceraj pri 35
Odgovori
+1
3 2
zavetnik
08. 08. 2026 11.07
@Lock Down izobraževanje sem končal isto kot ministri sedanje vlade v OŠ in s tem skropucalom sem povedal kako ste nekateri izobraženi
Odgovori
+5
5 0
biggbrader
08. 08. 2026 11.18
Edino Han je prilezem do poklicne.
Odgovori
-1
1 2
Logik
08. 08. 2026 11.07
Pri nas je bilo kar divje zaradi vetra, je pa padlo skoraj 40mm nujno potrebnega dežja. Tako da 😎👍
Odgovori
+1
3 2
biggbrader
08. 08. 2026 11.18
Srečkoti.
Odgovori
-1
1 2
Kimberley Echo
08. 08. 2026 10.57
Sistem prostovoljnih gasilskih društev, ki se je ohranil iz nekih prejšnjih časov, je v Sloveniji naravnost fantastičen. Na to je lahko ponosna celotna država, ker deluje brezhibno. Brez teh nesebičnih ljudi, bi bilo veliko, veliko slabše ob različnih katastrofalnih dogodkih tudi posameznikov ne le države kot celote. Mnoge države tega sistema ne poznajo. Bodite veseli, da jih imate!
Odgovori
+5
8 3
biggbrader
08. 08. 2026 11.19
Ti jih nimaš ?
Odgovori
+3
5 2
Ne hodimnavolitve
08. 08. 2026 12.36
Gasilci 👍. Ko nam prinesejo koledar, vedno dobijo kot se šika.
Odgovori
+3
3 0
piko3
08. 08. 2026 10.33
Napoved je bila, da bo burna noč na gorenjskem in se bo razširila na osrednjo in južno Slovenijo. Zdajpa, ko je bilo neurje na Bovškem, pa se tolažijo, da je bila napoved pravilna.
Odgovori
+3
5 2
zavetnik
08. 08. 2026 10.22
Prejšnja vlada uravnava vreme najprej ekstremno dolge vročine potem nevihte in zalivanje kleti in vrtovi pa še kako podrto drevo na cesti same izredne razmere pa še prazne blagajne ni več denarja za nakupe službenih vozil za osebne potrebe in veterina in vse je šlo z prejšnjo vlado v katastrofo nič nam ne uspeva zato je kriva levica
Odgovori
+4
9 5
Lock Down
08. 08. 2026 10.50
Ko bi človek vedel, kaj si s svojim skropucalom sploh hotel napisat, bi še šlo.
Odgovori
+3
5 2
Cervantes Saavedra
08. 08. 2026 14.41
za zaveznik: Na srečo pa sedanjo vlado čakajo njihovi malo rabljeni vodni topovi in prvi ekolog sveta (Domo)branko Grims. A prejšnja vlada po tvojem strokovnem mnenju ni znala uravnavati vreme, sedanja pa za razliko od prve ne zna? In za vse to je kriva levica!? Uboga duša.
Odgovori
+0
1 1
Razsuti Tovor
08. 08. 2026 10.08
Zagotovo so krivi levaki.
Odgovori
+1
6 5
Lujzek Biber
08. 08. 2026 10.08
Smo zrihtal.
Odgovori
+1
4 3
Watcherman
08. 08. 2026 09.56
Bila je pravilna napoved vremena me pa čudi,ko napovedo vreme mislijo brihte,da mora kar takoj začeti deževati phahaha.Lp
Odgovori
+2
10 8
Lujzek Biber
08. 08. 2026 10.07
Gospod ste uredu?
Odgovori
+2
9 7
MESE?AR
08. 08. 2026 10.27
On je že v redu, ostali ki dajete minuse se vprašaje po zdravju !
Odgovori
+5
9 4
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.25
on teski zablojenec a na naso sreco upamo ,da vsaj dobro precepljen kot vecina jansisticnih zablojencev
Odgovori
+5
6 1
Magnezij400
08. 08. 2026 09.00
Zdej ko je pa bil dež po suši pa spet ni vredu jezus
Odgovori
+1
8 7
Shisui
08. 08. 2026 09.15
Dež = ok. Toliko dežja da poplavi hiše = ni ok. Saj bo. 3x preberi, počasi.
Odgovori
+11
13 2
Artechh
08. 08. 2026 09.18
Rabi se en teden rednega zmernega dezevja, ne 1h naliva. Ta naliv je ze odtekel v hise in reke. Zemlja bo cez 2 dni isto suha kot je bila, do podtalnice pa itak nic ni prislo
Odgovori
+19
19 0
jablan
08. 08. 2026 09.36
Kdo to prav,suša je pa še vedno
Odgovori
+3
5 2
M_teoretik
08. 08. 2026 08.44
Po tej burni noči moram it paradajze zalivat. Z prestreženo vodo s strehe, da ne bo nesporazuma!?
Odgovori
+13
16 3
Mclaren
08. 08. 2026 08.47
Če je deževalo, kaj boš zalival!
Odgovori
-9
4 13
Zanesenjak
08. 08. 2026 08.53
Ti pa nimaš paradajzov:)
Odgovori
+12
13 1
curiousity1
08. 08. 2026 09.03
V rastlinjaku dež ne pada, veš. Paradajz se pa goji "pod streho", veš (razen, ce ga "bolno" špricaš s kemijo).
Odgovori
+13
16 3
jablan
08. 08. 2026 09.37
Ti hodis pa po paradajze v hofer sigurno
Odgovori
+3
7 4
jablan
08. 08. 2026 09.38
Na primorskem ni potreben rastlinjak
Odgovori
+1
5 4
Watcherman
08. 08. 2026 10.04
Phahaha ti nimaš pojma.
Odgovori
-2
2 4
curiousity1
08. 08. 2026 10.44
Jp, ker veter fajn posuši rastline po dežju.
Odgovori
+3
3 0
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.28
jaz ga imam v rastlinjaku in zunaj pokritega samo z protitocno mrezo pa ta lepsi kot un v rastlinjaku no ce bi blo veliko dezja pa bi blo verjetno obratno paradajza in kumaric mava toliko ,da talava okoli
Odgovori
+1
1 0
Mio56
08. 08. 2026 08.26
ma kaksna huda ura! malo dezja!! In ce bi ljudje/domacini kdaj primli kaksno lopato v roke in ocitli kaksen meteorn jasek pred svojim domom bi bilo teh zalitih kleti/garaz se dosti manj! Ampak neee bodo ze drugi...mi bomo sam jokal al da nam je zalilo!
Odgovori
+30
31 1
Kimberley Echo
08. 08. 2026 09.01
Če med nevihto veter podira drevesa, potem je to "huda ura" se ti ne zdi. Glede meteornih jaškov imaš pa prav. Izgleda tako kot da to morajo delati vedno le gasilci.
Odgovori
+12
12 0
mojcd
08. 08. 2026 08.18
Primorka zaprta sam povem za Slovence
Odgovori
+13
14 1
Angelina145
08. 08. 2026 09.02
joj kaj spet
Odgovori
+3
3 0
Artechh
08. 08. 2026 09.21
Me ne zanima, nisem soncckem ki tisi vsak vikend dol, vi pa uzivejte v guzvi
Odgovori
+2
2 0
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.29
pa tko se zupnik vrtovec hvalil kako bo en dva tri vse postimal a sedaj kot ,da ga ni
Odgovori
+3
3 0
Dr Dre
08. 08. 2026 08.17
A NI Nenavadno, kako pretekle 3 tedne na nebu nismo videli ene same "Kondenzacijske črte" Kako to..
Odgovori
-3
10 13
Perovskia
08. 08. 2026 08.24
Zato kej je soparno in je tega veliko vec v zeaku
Odgovori
+6
9 3
Kimberley Echo
08. 08. 2026 09.03
To je zato, ker je bila na višinah med 9 in 12K metrih izjemno nizka vlaga v zraku.
Odgovori
+7
7 0
devote
08. 08. 2026 09.58
E..., spet ti dezurni razlagalec brez pojma... -40 c in vlaga iz samega goriva ti nic ne pomeni na 10km?
Odgovori
+0
2 2
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.31
ko blo 35 in vec ni bilo prav nic soparno je pa sedaj ko je 25 mogoce ti mrn buster popusca ga je. se na zalogi
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+1
1 0
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