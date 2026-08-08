Burna noč z nevihtami: meteorna voda poplavila nekaj objektov

V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu. Posredovali so gasilci PGD Solčava, ki so ogenj pogasili in drevo s pomočjo traktorja izvlekli iz gozda.

Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda poplavila več stanovanjskih objektov in hotel. Gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, napovedujejo na Arsu.

Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

Z nedeljo pa se bo začelo novo obdobje večinoma suhega in tudi vročega vremena, ki bo predvidoma trajalo vsaj do konca naslednjega tedna. V nedeljo bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem do 35 stopinj, nato pa bo še nekoliko bolj vroče. Vseeno pa naj bi temperatura ostala večinoma v razponu med 30 in 35 stopinjami in tako vsaj nekaj stopinj pod ravnmi iz tega tedna. Kakšna ploha in nevihta lahko na severu nastane predvidoma le v ponedeljek.

Težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek se bodo tako nadaljevale in verjetno še stopnjevale. Še naprej je po državi v veljavi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem pa je ta nevarnost zelo velika.