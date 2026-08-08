Burna noč z nevihtami: meteorna voda poplavila nekaj objektov

Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda poplavila več stanovanjskih objektov in hotel. Gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma.
V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu. Posredovali so gasilci PGD Solčava, ki so ogenj pogasili in drevo s pomočjo traktorja izvlekli iz gozda.
O podrtih drevesih poročajo tudi z Jesenic, Tolmina in Vidma.
Novi val vročine
Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, napovedujejo na Arsu.
Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
Z nedeljo pa se bo začelo novo obdobje večinoma suhega in tudi vročega vremena, ki bo predvidoma trajalo vsaj do konca naslednjega tedna. V nedeljo bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem do 35 stopinj, nato pa bo še nekoliko bolj vroče. Vseeno pa naj bi temperatura ostala večinoma v razponu med 30 in 35 stopinjami in tako vsaj nekaj stopinj pod ravnmi iz tega tedna. Kakšna ploha in nevihta lahko na severu nastane predvidoma le v ponedeljek.
Težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek se bodo tako nadaljevale in verjetno še stopnjevale. Še naprej je po državi v veljavi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem pa je ta nevarnost zelo velika.
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