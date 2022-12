Burna predvolilna bitka v slovenskem športu: kdo bo prevzel vodenje OKS?

Kdo se bo zavihtel na vrh Slovenskega olimpijskega komiteja in tam po osmih letih nasledil dosedanjega predsednika Bogdana Gabrovca? Na petkovi skupščini bodo delegati izbirali med tremi kandidati. Vrsto let prvega moža Gorenja, Franja Bobinca, bosta skušala premagati dva aktualna podpredsednika komiteja: dolgoletni športni funkcionar Janez Sodržnik in taekwondoist Tomaž Barada. Kaj v finišu dolge in burne predvolilne bitke športu obljubljajo kandidati? Kdo bi v Slovenijo pripeljal olimpijske igre?

Olimpijski komite bo v petek dobil šele tretjega predsednika v svoji zgodovini. Bi lahko bil to po Janezu Kocjančiču in Bogdanu Gabrovcu dolgoletni šef Gorenja? Ta v svoji kampanji računa predvsem na svoje menedžerske izkušnje. "Tega ne mislim samo za kontakte, ki jih imam v gospodarskem in širšem družbenem okolju. Preprosto: deloval sem v podjetju, kjer je bilo potrebno usklajevati različne interese. Zelo se bom potrudil skupaj z ekipo, da slovenskemu športu prinesemo več denarja, sredstev in sponzorjev," zatrjuje kandidat Franjo Bobinac. icon-expand Franjo Bobinac FOTO: Damjan Žibert Slovenski šport lahko računa, še zagotavlja Bobinac, na solidarnostni sklad in davčne reforme. Že nekoliko utrujen od volilne bitke se petkovega dne veseli nekdanji taekwondoist in kikboksar Tomaž Barada. Tekma za sicer volunterski, a prestižen položaj je, pravi, minila tudi v znamenju napadov, očitkov in diskreditacij. "Očitno je tako tudi v športu, ne le v politiki. Kar se tiče vodenja moje zgodbe naprej: vsekakor je nadgradnja, da bomo dali še več delovnih mest športnikom, ki jih imamo. Želim, da dobijo možnost zaposlitve, ne da na njih pozabimo, ko izgubijo vrhunske rezultate in postanejo za nas nepomembni," pojasnjuje kandidat Tomaž Barada. icon-expand Tomaž Barada FOTO: Kanal A Dolgoletni športni funkcionar Janez Sodržnik bo delegate, 117 jih sestavlja skupščino, skušal prepričati s konkretnimi obljubami. Obljubami, za katere pravi, da ugodnosti prinašajo prav vsem državljanom. "Želim si, da bo državni praznik dan slovenskega športa postal dela prost dan. Vzpostavil bom novo olimpijsko središče, ki bo namenjeno tudi manjšim zvezam s solidarnostnim skladom. Predvsem si želim, da dobimo v prihodnosti zimske olimpijske igre 2034," je zazrt v prihodnost kandidat Janez Sodržnik. icon-expand Sodržnik Janez FOTO: POP TV V luči potrditve novele zakona o RTV na nedavnem referendumu je bila ena od osrednjih tem tudi vloga Olimpijskega komiteja, ki bo ohranil svoj sedež tudi v novem programskem svetu. "Moram priznati, da sem zadovoljen in ponosen, da bomo tudi mi imeli to delovno mesto. Zagotovo na tem mestu ne bom jaz," je prepričan Barada. PREBERI ŠE Skupščina OKS-ja bo naslednji teden volila svojega predsednika Da tudi sama ne bosta zasedla sedeža v svetu javne RTV zagotavljata tudi Sodržnik in Bobinac. "Želim si čim manj politike v OKS-ju, tudi v medijih. To je prav, šport ima svojo pot, ki ima svoje poslanstvo," pravi Bobinac."Skozi ta vpliv si seveda želim doseči, da bo prisotno precej več športnih vsebin," še dodaja Sodržnik. Vsi trije pričakovano napovedujejo zmago. Ker mora kandidat za izvolitev prepričati večino delegatov, bi se lahko zgodilo, da bodo ti na petkovi skupščini novega predsednika izglasovali šele v drugem krogu.