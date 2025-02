Kdo podpira prodajo alkohola v šolah, ko tam ni pouka, in kdo ne?

"Hinavec, kaj tebi ni jasno, in udrihanje po mizi." Ne v gostilni, v državnem zboru smo to videli in slišali. Po sredini seji odbora za zdravstvo, kjer so se poslanci zmerjali z lopovi in primitivci ter razpravljali o predlogu SDS, da bi bila na prireditvah in dogodkih v šolah v času, ko tam ni pouka ali obšolskih dejavnosti, omogočena prodaja alkohola, odmevajo številne izjave, zmerljivke in opazke. Zakaj je zavrelo? Bi spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola res škodljivo vplivale na šolarje? SDS opozarja, da različna športna in kulturna društva v majhnih krajih, kjer je dvorana samo ena in to šolska, nimajo alternative, da bi prireditve, kjer se spije kozarček ali dva, organizirali kje drugje, denimo koncerte, veselice in proslave. Kako ostro so se odzvali koalicijski poslanci na predlog sprememb SDS, kaj bi to sploh prineslo in kako je v praksi sedaj?