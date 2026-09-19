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Slovenija

Burna razprava o Skoku: očitki o politizaciji, odbor prikimal predlogu

Ljubljana, 19. 09. 2026 07.52 pred 37 minutami 3 min branja 18

Avtor:
STA
Specializirano državno tožilstvo

Odbor DZ za pravosodje je z devetimi glasovi za in šestimi glasovi proti prikimal predlogu zakona o Skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini.

Poslanci koalicije so v razpravi, ki se je začela v petek popoldne, zavlekla pa do zgodnjih jutranjih ur, izpostavili, da je treba predlog zakona sprejeti po nujnem postopku, saj da Slovenija zaradi korupcije vsako leto izgubi 3,5 milijarde evrov oziroma 10 milijonov evrov dnevno. Opozorili so tudi na dolgotrajnost najzahtevnejših postopkov s področja korupcije in organiziranega kriminala. "Po aktualnih podatkih Evropske komisije se je trajanje nekaterih tovrstnih kaznivih postopkov v Sloveniji podaljšalo. Pri korupcijskih zadevah je bilo povprečno trajanje na sodiščih prve stopnje skoraj 600 dni," je navedel poslanec Andrej Černigoj (NSi, SLS, Fokus).

Preberi še Zakon o Skoku: vlada sprejela amandmaje, opozicija za ponovno odločanje

Poslanec SDS in predsednik odbora DZ za pravosodje Andrej Poglajen meni, da je zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (zakon o Skoku) korak v pravo smer. Po njegovi oceni se je Slovenija v zadnjem obdobju znašla v spirali korupcije, ki ji ni videti dna. V opoziciji pa so v razpravi izpostavljali, da je predlog zakonskih rešitev slab in da ni primeren za obravnavo.

Poslanec Zoran Mojškerc (SDS) je opozicijskim Svobodi, SD in Levici (Resnica je predlog pri glasovanju podprla) očital, da ob številnih kritikah na predlog zakona ni pripravila dopolnil na predlog zakona. "Zato, ker bi bili naši amandmaji črtanje vseh členov, to pa je enako, kot če glasujemo proti temu zakonu," je Mojškercu odgovorila poslanka Levice Tina Brecelj.

'45 odstotkov členov se ukvarja s preimenovanjem obstoječih institucij'

Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin je kot najbolj problematičen izpostavila 4. člen predloga zakona, ki zmanjšuje vpliv Državnotožilskega sveta pri izboru kandidatov za državnega tožilca in ministru za pravosodje omogoča, da poda predlog za imenovanje, ki ni v ničemer vezan na mnenje sveta. "To pomeni politizacijo postopka, nezasledovanje meritokracije in najboljših kadrov, zato temu ostro nasprotujemo," je opozorila.

Kot je tudi izpostavila, so ob analizi predloga zakonskih rešitev ugotovili, da se 45 odstotkov členov "ukvarja s preimenovanjem obstoječih institucij". Poslancem koalicije je očitala, da se na današnji seji niso vsebinsko opredelili do predloga zakonskih rešitev, tudi odgovori ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča opozicije niso prepričali. Koaliciji očitajo tudi, da ni prisluhnila številnim pozivom in kritikam iz vrst stroke.

Minister je očitke o političnem vplivu na kadrovanje zavrnil, presenečajo ga tudi kritike predlagane zakonske rešitve, po kateri bi vodjo novega tožilskega organa Skok imenoval državni zbor. Glede zakona o kazenskem postopku, za katerega so v opoziciji menili, da je resnično cokla pri pregonu nekaterih kaznivih dejanj, zlasti zaradi standarda, ki velja za pridobivanje dokazov, in bi se ga bilo treba lotiti najprej, pa je dejal, da si je zadal cilj, da se njegovega noveliranja lotijo v kratkem.

Sprejeli dopolnila koalicije, tudi zamaknitev uporabe zakona za pol leta

Člani odbora so sprejeli vsa dopolnila koalicije, tudi dopolnilo, s katerim so časovnico začetka uporabe zakona zamaknili za pol leta, na prvi julij 2027. Po prvotnem predlogu bi zakon vstopil v veljavo s prvim januarjem prihodnje leto.

Predlogu zakona med drugim prinaša preimenovanje Specializiranega državnega tožilstva (SDT) v Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, na novo opredeljuje tudi njegov katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest in imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev.

Predvideva tudi ustanovitev Specializiranega sodišča za sojenje v teh zadevah, za odločanje o pritožbah pa bi bilo izključno pristojno Višje sodišče v Mariboru.

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skok mihael zupančič odbor za pravosodje tožilstvo

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KOMENTARJI18

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biggbrader
19. 09. 2026 08.39
"Alenka 2,5 Mio" že ve, zakaj ji Skokec smrdi.
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+2
2 0
Kviz
19. 09. 2026 08.37
Na Siolu si preberite članek "Sveta Greta in njena teta" pa bo morda kdo drugače razmišljal.
Odgovori
+1
2 1
simc167
19. 09. 2026 08.38
SIOL= NORA TV
Odgovori
-2
0 2
mejacrnikal
19. 09. 2026 08.41
24ur slo 1 =propaganda za slepe ovce
Odgovori
0 0
Vera in Bog
19. 09. 2026 08.36
Golob je rekel da imamo pravosodje, vsak otrok ve da ga nimamo. Za ropanje genija bi dobil 300 let zapora v Ameriki !
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
19. 09. 2026 08.31
Mi rabimo evropsko pravosodje ne balkanskega !
Odgovori
+3
3 0
biggbrader
19. 09. 2026 08.39
Tudi cerkveno pravo bi naredilo red !
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
19. 09. 2026 08.31
Razturajte to sodstvo !
Odgovori
+2
3 1
Andrej07
19. 09. 2026 08.29
Me zanima kako bo pod Skokom a bo šerif še nedotakljiv saj je proti JJ
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+2
4 2
Vera in Bog
19. 09. 2026 08.31
Nič ne bo, ampak smer je prava
Odgovori
+2
2 0
Andrej77
19. 09. 2026 08.39
Ja saj smo socialna drźava. Soseda nabijajo na kriź ker upokojenec nima za elektriko in v tej isti drźavi vnukinja šerifa v čevljih za 1000 evrov a tistih 98 mio smo pa mi plačali. A je tukaj Bog ali zgolj vera samo da ni JJ ?
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+1
1 0
Dovolj je
19. 09. 2026 08.17
Ko državo vodijo ljudje ki ne poznajo osnov pravne drzave
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-1
2 3
Pikopiko
19. 09. 2026 08.17
Le koga so do sedaj rdeči tovariši obsodili? Še nobenega zato pa se tako bojijo te nove organizacije. Rdeči tovariši potomci partizanov so bili zaščiteni kot Kočevski medvedje.
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+0
2 2
Vera in Bog
19. 09. 2026 08.35
To je tako kot v Rusiji oligarhom ne more noben nič !
Odgovori
+0
1 1
simc167
19. 09. 2026 08.14
tale pravosodni minister je pa eden največjih telebanov kar jih je kdajkoli stopalo po parlamentu. tip blage veze nima o pravu. pa kje pukljasti krokar najde takšne genijalce. samo spomnimo se njegovega prejšnjega ministra pravosodja di kavčiča al kaj je že bil. zgubljen v vesolju. OGABNO SEKTAŠI MALOMOŽGANSKI
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-1
1 2
biggbrader
19. 09. 2026 08.41
Saj pravim, Maljevac in Lukec sta možganska trusta iz sence.
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0 0
Desniprepad
19. 09. 2026 08.08
SKOK – Svoje Kraje Opravičujemo Kolektivno SKOK – Sistematično Krivimo Ostale, Kakopak SKOK – Služba za Kadrovanje Oblastnih Kolegov SKOK – Selektivna Kontrola Oblastne Korupcije SKOK – Skrbno Krojen Obvod Kazenskega pregona SKOK – Skrivamo, Kar Oblasti Kvari ugled SKOK – Sporne Kadre Ohranimo Kar SKOK – Svojim Kritje, Ostalim Kazen SKOK – Strankarska Komisija za Opravičevanje Korupcije SKOK – Specialisti za Kolektivno Odlaganje Krivde
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-3
0 3
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