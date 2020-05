Burne razprave o političnem kadrovanju na odboru za notranje zadeve

Kot je v uvodu seje povedal Nik Prebil iz LMŠ, ki je zahtevala razpravo o kadrovskih zamenjavah, je trenutna vlada že na prvi seji zamenjala generalno direktorico policije, načelnico generalštaba Slovenske vojske (SV) in generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo. Nato so sledili imenovanje direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), zamenjava generalne direktorice Urada za preprečevanje pranja denarja, zamenjava direktorja uprave kriminalistične policije in zamenjava generalnega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

V LMŠ po besedah Prebila ne oporekajo dejstvu, da ima vlada zakonsko pristojnost imenovanja določenih funkcionarjev, vendar glede na to, da so se zamenjave zgodile v dveh mesecih, sumijo, da je v ozadju interes po popolnem obvladovanju varnostno-obveščevalnih služb. V ozadju bi lahko bil tudi interes SDS, da se prikrije nepravilnosti pri financiranju nekaterih medijev, ki so ji blizu, ali nabavah zaščitne opreme, je dejal.