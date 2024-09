Burnega vremena še ni konec: ciklon Boris bo ubral neobičajno pot

Severno od glavnega grebena Alp, preko nižinskega dela Avstrije, Češke, pa vse do Poljske, bo obilneje deževalo, v višjih legah pa snežilo, so zapisali na Arsu. Velike količine padavin pričakujejo v nižinskem svetu, saj bo tam potekala meja med hladnim in toplejšim zrakom, ki se zadržuje nad vzhodnim delom Evrope.

"Ker bo takšna situacija vztrajala dalj časa, bo na velikem območju do ponedeljka padlo od 100 do 250 mm padavin, zelo verjetne so obsežne poplave," sporočajo. Češki in poljski meteorologi opozarjajo, da bi lahko na nekaterih delih Češke in Poljske v naslednjih štirih dneh padlo tudi do 400 litrov dežja na kvadratni meter.

Češki minister za okolje Petr Hladik je opozoril, da bi se lahko država znašla v podobni situaciji kot v letih 1997 in 2002. Leta 1997 so pokrajino Moravsko prizadele hude poplave, ki so zahtevale 50 smrtnih žrtev in povzročile večmilijardno škodo.

Agroklimatolog Serge Zaka je na družbenem omrežju X opozoril na potencialno veliko škodo v kmetijstvu na območju držav srednje Evrope. Kot je zapisal, bo hladna fronta svojo energijo črpala iz pregretega Sredozemskega morja, kar lahko privede do katastrofe.