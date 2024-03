Burno vremensko dogajanje: nevihte s sodro, močan veter in sneg

Najverjetneje bo sneg pobelil kraje nad okoli 600 metri nadmorske višine, za krajši čas pa lahko sneži še precej nižje. Tako bi se lahko v belo nedeljsko jutro zbudili tudi po nekaterih nižinah, kar še posebej velja za osrednji in jugovzhodni del države, kjer bodo predvidoma padavine najmočnejše in se bodo zadržale najdlje časa.

V ponedeljek nevarnost pozebe

Najkasneje do jutra se bo ozračje povsod umirilo. Veter se bo polegel in od severozahoda se bo zjasnilo, tako da bo nedelja večinoma sončna. Nekoliko več oblačnosti bo popoldne, ko lahko tu in tam še nastane kakšna ploha ali manjša nevihta. V večjem delu Slovenije bodo popoldanske temperature od 9 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

Sledilo bo hladno ponedeljkovo jutro. Po nižinah se temperature lahko spustijo malo pod ničlo, kar pomeni, da obstaja nevarnost pozebe.

V nadaljevanju tedna nas čaka izrazita otoplitev. Med torkom in četrtkom lahko spet pričakujemo nekaj padavin, za velikonočni konec tedna pa trenutne napovedi kažejo na večinoma sončno in zelo toplo vreme s popoldanskimi temperaturami od 20 do 25 stopinj Celzija.