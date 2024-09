Burno vremensko dogajanje: obilno deževje, nevihte, ohladitev, sneg

Na Arsu opozarjajo, da ponoči in jutri pričakujemo izrazitejše vremensko dogajanje z obilnimi padavinami in nevihtami, ki jih bodo spremljali močnejši nalivi. Popoldanski prehod hladne fronte bodo spremljali okrepljeni sunki severnega vetra. Izrazito se bo ohladilo, temperatura zraka se bo popoldne spustila za okoli 10 stopinj Celzija. Meja sneženja se bo popoldne hitro spuščala. Ob močnejših padavinah bo snežilo vse do sredogorja. Pobeli lahko višje gorske prelaze, morda tudi nekatere alpske doline.

Do petka zjutraj lahko v zahodni polovici Slovenije pade od 90 do 140, drugod od 50 do 90 litrov dežja na kvadratni meter. Ob padavinskih pasovih lahko krajevno pade več dežja. Ob nalivih bodo sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v zahodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod, predvsem v osrednji in severni Sloveniji.

Kot pojasnjujejo na Arsu, so nad našimi kraji so že zapihali bolj vlažni vetrovi južnih smeri, na zahodu je bilo zjutraj nekaj ploh. "Nad zahodno Evropo se proti Sredozemlju spušča izrazito območje s hladnim zrakom v višinah. V noči na četrtek bo nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje. Nad našimi kraji se bo okrepil veter južnih smeri, ki bo prinašal zelo vlažen in topel zrak iznad Sredozemlja. Vzdolž Jadrana se bo krepil jugo." Že v drugem delu noči bodo v zahodni polovici Slovenije možne nevihte z močnimi nalivi. "Izračuni meteoroloških modelov kažejo, da se lahko močne padavine obnavljajo v pasovih. Kje se bodo obnavljali padavinski pasovi je še vedno negotovo. Proženje bo verjetno nekje na Primorskem (Goriška, Kras, Vipavska dolina), pas močnejšega dežja se bo širil proti notranjosti (nad predalpski in alpski del zahodne Slovenije). Podobno izrazito dogajanje pričakujemo tudi dopoldne, le da se bodo padavine občasno razširile tudi nad preostali del države."

