Burno zaradi zapisnika o odvzemu goveda: 'To je vmešavanje v postopek'

Ali je bil ukrep odvzema krav s kmetije v Krškem pretiran? Kje so živali? Kmetovalci in stroka že opažajo vse večji pritisk civilne družbe na rejce. Ali je bil zaseg posledica sveže uveljavitve novele zakona o zaščiti živali? Razvpit odvzem govedi je razdelil tudi politiko.

Meira Hot na očitke, da je nov zakon podlaga za odvzem govedi, odgovarja, da gre za neresnice in manipulacije, ki so jih bili deležni tudi v času zakonodajnega postopka. "Tovrstni odvzemi so bili možni tudi po prejšnji noveli in so bili v tem primeru narejeni na istih členih, ki jih mi sploh nismo spreminjali. Mislim, da je tu nastala neka zmešnjava, ker naj bi bilo na začetku poročano, da je živali odvzelo društvo. V resnici društvo ni bilo prijavitelj in sploh ni bilo udeleženo v postopku," je pojasnila.

Način, kako so reagirale določene interesne organizacije in politika, se ji zdi zelo neprimeren. "Ponovno smo priče manipulacijam in širjenju zlonamernih neresnic, katerih tarče so društva. Če samo pogledamo, kaj se širi po družbenih omrežjih, me je strah sovraštva in napadov, ki so jih določena društva deležna. Nič kriva."

Vida Čadonič Špelič je spomnila, da je koalicija v procesu sprejemanja zakona večkrat povedala, da zakon ni uperjen proti kmetu. "A to, kar vidimo zdaj, je dejanje, ki nima odgovorov na marsikatero vprašanje in je na prvi pogled usmerjeno proti kmetu. To dejanje nima pravnih podlag. Škoda, da inšpektorica, ki v prispevku našteva dejstva, tega ni zmogla napisati v zapisnik. Če bi vse teklo tako, kot bi moralo, bi bil ta zapisnik, ki je v resnici ustna odločba, napisan na par straneh in ona bi vanj napisala dejstva, na osnovi katerih je odvzela živali."

Čadonič Špeličeva ni želela komentirati konkretnih dejstev s kmetije, saj da je tam ni bilo. "Lahko pa komentiram zelo slab postopek inšpektorice, zaradi katerega so kmetje prestrašeni, ker ne vedo, kdaj bo na vrsti naslednji." Prepričana je, da so z novim zakonom določeni inšpektorji in nevladne organizacije dodatno opogumljeni.