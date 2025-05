Potapljači iz reke potegnili 170 buteljk

Vinarji pravijo, da ima vino iz buteljk, ki jih starajo v morju ali globoko pod zemljo, drugačen okus. Kakšen okus pa ima vino, ki ga starajo v reki? To preizkušajo zadnjih nekaj let v Renčah, kjer buteljke starajo v reki Vipavi. Danes so potapljači iz nje kot skriti zaklad potegnili 170 buteljk, ravno toliko pa so jih položili vanjo, da bodo lahko vino preizkušali čez leto dni. In zakaj je to vino tako posebno?