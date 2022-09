BUTIČNI SEJEM OTROŠKE OPREME LJUBLJANA STROLLER SHOW, KI GA NE SMETE ZAMUDITI

Dvodnevni sejemski dogodek , ki ga organizirajo Mali Zakladi, bo potekal v konferenčnem centru hotela InterContinental Ljubljana. Pričakujejo vas v soboto in nedeljo, 10. in 11. 9. 2022 , s pričetkom uradnega dela programa v družbi priznanih strokovnjakov in priljubljenih vplivnežev ob 11:00 uri dopoldan.

V pestri in raznoliki ponudbi otroških vozičkov, avto sedežev in druge otroške opreme je nakup opreme za dojenčka tako za mlade, kakor tudi izkušene starše velik izziv. Funkcionalnost, kakovost materialov, kompatibilnost, uporabna vrednost in nenazadnje tudi sam izgled so lastnosti opreme, ki so za starše ključnega pomena. Ljubljana Stroller Exhibition Show na enem mestu združuje ponudbo najbolj priljubljenih blagovnih znamk z otroško opremo, ki zaradi svoje kakovosti, inovativnosti in izjemne prilagodljivosti sodobnemu načinu življenja uživa globalni ugled. Sejemska razstava Ljubljana Stroller Exhibiton Show je odlična priložnost, da si podrobno ogledate in preizkusite svoje favorite.